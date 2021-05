Un certificat de vaccination avec un autocollant du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus (Covid-19). — Ina FASSBENDER / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Malgré les réticences et mises en garde des oppositions et du Modem, la France a fait lundi soir un premier pas vers la création d’un « pass sanitaire ». Les députés ont donné un premier feu vert à cette mesure au premier jour de l’examen d’un projet de loi qui doit desserrer l’état d’urgence sanitaire. L’outil d’abord réservé aux déplacements vers ou depuis l’étranger, subordonnera l’accès à des grands rassemblements ou de certains lieux à la présentation d’un résultat négatif d’un dépistage virologique, ou un justificatif de vaccination ou une attestation de son rétablissement à la suite d’une contamination. Il reste maintenant à le faire accepter par les sénateurs.

Les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire vont avoir un répit de plus. Pour encore un temps, le soutien de l’Etat va continuer, même si celui-ci va se réduire, entre juin et août, a détaillé le ministère de l’Economie lundi. Le fonds de solidarité, qui indemnise actuellement les entreprises du tourisme, de la culture, du sport, de l’événementiel et des secteurs connexes, va donc agir trois mois de plus. Mais l’indemnisation sera limitée en juin à 40 % de la perte de chiffre d’affaires (CA), avec toujours un plafond d’indemnisation de 20 % du CA. En juillet, elle sera ensuite limitée à 30 % et en août à 20 % de la perte de CA, toujours avec le même plafond.

Les Israéliens et les Palestiniens sont actuellement engagés dans l’une des plus importantes escalades de violences de ces dernières années. Au moins 20 personnes, dont neuf enfants et un haut commandant du Hamas, sont mortes lundi soir dans des frappes attribuées à l’armée israélienne, menées dans la bande de Gaza. De l’autre côté, de nombreuses roquettes ont été tirées depuis l’enclave palestinienne. La situation ne semble surtout pas vouloir se calmer après de nouveaux affrontements ayant fait plus de 500 blessés sur l’esplanade des Mosquées, à Jérusalem Est.