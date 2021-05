Michel Fourniret, tueur en série condamné pour huit meurtres, est décédé

Le déplacement de Michel Fourniret dans les Ardennes, entamé lundi, a pris fin vendredi sans avoir permis de retrouver le corps d'Estelle Mouzin — FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Il y a quelques semaines encore, l'un de ses proches se montrait fataliste : « Il n'est pas touché par un mal dont on se remet... » Le tueur en série Michel Fourniret est décédé, ce lundi vers 15h, a appris 20 Minutes auprès de sources concordantes. Agé de 79 ans, « l'Ogre des Ardennes » avait été admis, en urgence, à l'Unité hospitalière sécurisée interrégionale de La Pitié - Salpêtrière (Paris, 13e arrondissement), le 28 avril, et placé dans le coma. Son pronostic vital étant engagé, un protocole de fin de vie avait été mis en place.

Dans un communiqué, le procureur de Paris, Rémy Heitz, a confirmé la nouvelle et indiqué qu'une enquête pour rechercher les causes de la mort avait été ouverte. Confiée au troisième district de police judiciaire, cette enquête ne semble être qu'une formalité, le décès étant vraisemblablement aux multiples pathologies dont souffrait le tueur en série. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour la mort de huit jeunes femmes ou adolescentes, Michel Fourniret était atteint depuis plusieurs années par des problèmes cardiaques, respiratoires et neurologiques.

Plus d’informations à venir sur 20 Minutes…/…