ALERTE METEO Le temps sera venteux et pluvieux lundi sur une grande partie du pays

Il pleut, il mouille. — Frederic DIDES/SIPA

Triste météo ce lundi, le temps sera venteux et pluvieux sur une grande partie du pays. Une vigilance orange pluie-inondations est en cours dans les départements de l’Ain, l’Ardèche, la Haute-Loire, la Loire et le Rhône.

Après une nuit agitée et orageuse, le temps ne s’arrangera pas pour la journée de lundi en Languedoc, sur l’est de l’Auvergne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et Paca. Le ciel restera bien gris avec des pluies soutenues accompagnées localement d'orages, surtout le matin. Le cumul de précipitations, enregistré en fin d’épisode, sera conséquent sur ces régions, notamment sur les Cévennes. Enfin, le vent de sud-est sera bien présent en montagne, en vallée du Rhône et sur les pré-Alpes, ce qui aura pour effet de créer du foehn sur l’est de la Savoie où l’on enregistrera peu de précipitations.

Les températures minimales descendront à 8 degrés

Le vent faiblira progressivement dans l’après-midi. Les ondées intéresseront aussi la Bourgogne, la Lorraine et l’Alsace mais l’activité pluvieuse y sera moins importante. La Corse restera à l’écart du temps perturbé avec seulement des passages nuageux.

Ailleurs, la journée s’annonce instable avec des averses et – très localement – un coup de tonnerre. Cependant, les ondées seront plus fréquentes en Occitanie et Pays basque, l’après-midi, avec du vent modéré sur le relief.

Les températures minimales descendront à 8 et 13 degrés, jusqu’à 15 à 16 sur les rivages méditerranéens et même 16 à 18 en Balagne. Les maximales iront de 14 à 18 en Bretagne, 17 et 21 degrés sur le reste du pays, jusqu’à 24-25 sur les côtes de la Corse.