TOUS AUX ABRIS Météo France a placé douze départements, dont dix du Sud Ouest, en vigilance orange aux orages et vent à compter de dimanche 14 h et jusqu’à lundi matin

Illustration. Foudre. — Pixabay

La nuit risque d’être agitée dans le Sud Ouest de la France. Météo France a en effet placé ce dimanche douze départements en vigilance orange pour des « orages » ou « vent », dont dix départements de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les prévisionnistes prévoient à compter de ce dimanche 14h et jusqu’à lundi matin « un fort risque de phénomènes violents ».

Les orages vont se développer en début d’après-midi, sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, dans les départements de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne, Gers et les Hautes-Pyrénées. Ils progresseront ensuite vers le nord et l’est, notamment en direction du Tarn-et-Garonne, du Lot et du Limousin. Avant de toucher le reste de la région Midi-Pyrénées voire le Poitou en soirée.

Vents jusqu’à 130 km/h dans les Pyrénées

Ces orages seront accompagnés de chutes de grêle, de cumuls de pluie localement forts pouvant atteindre 15 à 30 mm par heure. Doublées de violentes rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h très localement, et des pointes sur les crêtes des Pyrénées à 130 km/h.

Les départements de Loire et de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, seront aux touchés par des « vent violents ». Les rafales vont se renforcer dans l’après-midi pour dépasser les 100km/h sur les plateaux de ces deux départements.