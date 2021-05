Mia, enlevée par des complotistes — 20 Minutes - OMF

C’est un visage d’enfant qui a occupé les unes de journaux et les réseaux sociaux. Mia Montemaggi, 8 ans, enlevée par plusieurs personnes pour être « restituée » à sa mère, alors que la justice lui avait retiré la garde pour plusieurs motifs inquiétants et avait confié l’enfant à sa grand-mère maternelle. L’affaire a mis en lumière le rôle joué par une figure du complotisme, Rémy Daillet, et l’influence de ces théories sur les personnes ayant participé à l’enlèvement, présenté comme une opération de sauvetage d’une enfant menacée.

Des théories au passage à l’acte, voilà de quoi inquiéter sur l’emprise du complotisme et le basculement de personnes ordinaires vers des actes criminels. Quels ressorts psychologiques entrent en jeu ? C’est ce que va chercher à comprendre Clémence, cette semaine, dans OMF Oh My Fake.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Coronavirus, crise sanitaire, mouvements sociaux, cette période, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». Et comme la saison 2 de ce programme est particulièrement ébouriffante et bigarrée, n’hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Et promis, vous ne le regretterez pas.