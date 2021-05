L’école d’ostéopathie fondée par Marc Bozzetto a réagi jeudi à la mise en examen de ce pionnier de l’enseignement de cette discipline. L’octogénaire a été mise en examen pour cinq faits d’agressions sexuelles, avait appris 20 Minutes mercredi auprès de la procureure de la République de Grasse Fabienne Atzori, confirmant une information du quotidien Nice-Matin.

Dans un communiqué, le gérant du Centre Atman, Georges Lendel, réaffirme qu'« il a le plus profond respect tant dans la parole des plaignantes que de la présomption d’innocence ».

L’école Atman, qui forme environ 300 élèves en cinq ans, se présente comme le premier campus d’ostéopathie holistique de France. Basée dans la technopole de Sophia Antipolis, sur la Côte d’Azur, elle a été créée en 1980 par Marc Bozzetto à une époque où les ostéopathes étaient considérés comme des charlatans par le corps médical.

Visé par quatre plaintes

Le président-fondateur du Centre Atman, Marc Bozzetto, contre lequel une plainte a été déposée au Canada, s’est mis en retrait de le l’établissement depuis février dernier. Il a été placé sous contrôle judiciaire depuis sa mise en examen. L’octogénaire est visé par quatre plaintes pour agressions sexuelles ou viols qui ont conduit à l’ouverture d’une instruction judiciaire par le parquet de Grasse et à une première garde à vue en début de procédure.

Dans un premier reportage de la télévision France 3, diffusé en février 2018, Marc Bozzetto était accusé par deux jeunes femmes témoignant de manière anonyme. Elles affirmaient que le praticien avait eu des propos et des gestes déplacés « à des endroits qu’on n’a pas envie de mettre à nu ».

Des consultations d’ostéopathie gynécologique

« C’est un ressenti normal de la femme, mais si toutes les femmes qu’on travaille sur le bassin portent plainte, on ne s’en sort plus et il faut arrêter le métier d’ostéopathe pelvien », répondait alors devant la caméra le directeur qui, dans une autre interview, s’était déclaré « furieux » et incapable de comprendre la réaction de ces deux étudiantes en fin de cursus. Il s’agissait de consultations d’ostéopathie gynécologique.

Le quotidien canadien La presse a relayé en 2019 une plainte déposée en 2018 par une élève enseignante qui réclamait une indemnité en réparation du préjudice découlant d’une agression sexuelle dont elle accuse Marc Bozzetto le 7 juin 2016, durant un symposium. Sa plainte inclut le collège d’études ostéopathiques de Montréal et son président fondateur Philippe Druelle. Elle avait sollicité Marc Bozzetto sur la manière de traiter des cicatrices résultant de deux césariennes et une ovariectomie.