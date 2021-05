Le procès de Nordahl Lelandais se tient à Chambéry. — Marie WILLIAMS / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Elle s’est avancée d’un pas décidé à la barre avant de se retourner vers l’accusé pour le fixer droit dans les yeux. Et déverser élégamment toute sa peine, sa colère. La quatrième journée du procès de Nordahl Lelandais, jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer devant les assises de la Savoie, a été marquée par le puissant témoignage de Cécile Noyer, la maman de la victime. Une mère venue crier sa douleur dans la plus grande dignité. Huit mois se sont écoulés entre la disparition de son fils et la découverte de son corps. « Ces 8 mois ont été un enfer », raconte-t-elle en tentant de maîtriser ses sanglots.

Un spectaculaire incendie a ravagé un immeuble d’habitation de huit étages jeudi soir à Sainte-Foy-les-Lyon, en proche banlieue lyonnaise, faisant onze blessés légers intoxiqués par les fumées, a-t-on appris auprès des pompiers. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré la façade de l’immeuble attaquée par les flammes en de multiples endroits. Les pompiers ont été alertés à 22H10 et ont immédiatement engagé d’importants moyens, craignant la présence de personnes piégées par l’incendie. Il ont procédé à 60 évacuations. Le feu semble avoir trouvé son origine dans un appartement et s’est par la suite rapidement propagé.

Ils ont eu la malchance de finir leurs études en pleine crise du coronavirus. Les jeunes diplômés ont subi de plein fouet la dégradation du marché de l’emploi. Selon une étude* de l’Apec, leurs recrutements ont en effet chuté de 26 % en 2020. « Comme lors des précédentes crises économiques, ils ont fait office de variable d’ajustement pour les entreprises », souligne Gilles Gateau, directeur général de l’Apec. Résultat : seuls 69 % des jeunes diplômés de la promotion 2019 se déclaraient en emploi douze mois après l’obtention de leur diplôme, contre 85 % pour la promotion 2018, selon le baromètre de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’Apec. Leur situation devrait un peu s’améliorer d’ici à la fin de l’année 2021. L’Apec prévoit ainsi que les recrutements de jeunes diplômés progresseront de 13 % par rapport à 2020. Les fonctions informatiques et en recherche et développement seront celles qui recruteront le plus.