La police (illustration). — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Une femme de 31 ans a été touchée aux jambes par des tirs d’arme à feu avant d’être brûlée vive mardi soir à Mérignac, près de Bordeaux.

Son ex-compagnon, déjà condamné en 2020 pour des violences conjugales sur la victime, a été arrêté et placé en garde à vue.

Les trois enfants de la victime, non présents au moment des faits, ont fait l’objet d’une prise en charge psychologique.

« Une femme victime de violences conjugales a été brûlée vive hier, en pleine rue, à Mérignac. Toutes mes pensées vont à ses enfants, sa famille et à elle qui a vécu l’horreur », a réagi ce mercredi sur Twitter Harmonie Lecerf, adjointe au maire de Bordeaux chargée de l’accès aux droits et des solidarités. Mardi, une jeune femme de 31 ans, mère de trois enfants de 5, 8 et 13 ans, a été tuée dans une rue proche de son domicile à Mérignac, près de Bordeaux. Le parquet de Bordeaux livre ce mercredi quelques éléments sur l'enquête qui met en cause son ex-compagnon, déjà condamné pour des violences conjugales.

A 18h10, plusieurs détonations et des cris ont été entendus, avenue Carnot à Mérignac. « Deux témoins voyaient une femme tomber au sol sur la voie publique, touchée aux cuisses, manifestement poursuivie par un homme, détaille le parquet de Bordeaux dans un communiqué. Alors que la victime était au sol, l’individu prenait un bidon dans une camionnette stationnée à proximité, aspergeait la femme d’un liquide et l’immolait par le feu. »

L’homme était armé lors de son interpellation

Le domicile de la victime se situait à quelques centaines de mètres du lieu du drame et a été découvert en partie incendié mais vide de tout occupant. « Les enfants ne se trouvaient pas au domicile au moment des faits, les deux plus jeunes étant dans une structure de garde, l’aîné chez une amie. Ils ont fait l’objet d’une prise en charge psychologique par le SAMU », précise le parquet qui s’est déplacé sur les lieux.

L’ex-compagnon de la victime a été interpellé par les services de la BAC à 18h45 sur la commune de Pessac, proche de Mérignac. « L’intéressé était porteur d’un fusil de calibre 12, d’un pistolet à gaz et d’une ceinture de cartouches. Il est à cette heure en garde à vue », précise le Parquet.

Condamné en 2020 pour violences volontaires

L’homme mis en cause est déjà connu des services de police. Il a été condamné le 25 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux dans le cadre d’une comparution immédiate « pour violences volontaires par conjoint (sur la même victime) à la peine de 18 mois dont neuf mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec mandat de dépôt décerné à l’audience », ajoute le parquet.

Une importante enquête de voisinage a été lancée et une cellule médico-psychologique mise en place devant l’émoi suscité par le crime. L’enquête ouverte du chef d’homicide volontaire par conjoint et destruction par incendie a été confiée à la direction départementale de la sécurité publique.