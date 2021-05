GREVE Les sages-femmes vont battre le pavé mercredi pour demander « plus de reconnaissance et de valorisation de leur métier »

Une sage-femme lors de la manifestation du 26 janvier 2021 à Paris (illustration). — SEVGI/SIPA

Une journée sans sage-femme. Dans un communiqué, une dizaine d’associations et d’organisations syndicales appellent ces professionnels de santé à faire grève ce mercredi pour dénoncer des conditions de travail « inacceptables » et demander « plus de reconnaissance et de valorisation de leur métier ». « La crise que nous traversons aura plus que jamais démontré que les sages-femmes sont les grandes oubliées parmi les professionnels de santé », ajoutent les signataires du texte qui regrettent d’avoir été oublié « pour la dotation en masque », « pour réaliser les tests PCR », « pour pouvoir prescrire et réaliser les vaccins anti covid ».

Journée de la sage-femme, journée SANS sages-femmes 🚨#CodeRouge #1Femme1SageFemme pic.twitter.com/sA4tuPkyRB — Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes (@onssf) May 3, 2021

Les sages-femmes dénoncent aussi leur niveau de rémunération. « Pour les nouveaux diplômés, les modalités d’embauche sont précaires », soulignent-elles. D’autant que « hors structure, certains de leurs actes ne sont pas rémunérés car aucune cotation n’existe ».

« Des mesures fortes, concrètes, pour stopper l’hémorragie »

Elles ajoutent que « pour un tel niveau de formation et de responsabilités, une évolution de carrière limitée et non valorisée lors de l’obtention de qualifications supplémentaires amène les sages-femmes à fuir les maternités et à se reconvertir en nombre ».

« Nos maternités sont devenues des usines, où la rentabilité prime sur l’humain », écrivent-elles, soulignant ne plus vouloir « être complices de cela ». Les sages-femmes, qui ont mené des journées d’action les 26 janvier, 10 et 24 février, et 8 mars, attendent du gouvernement « des mesures fortes, concrètes, pour stopper l’hémorragie ».