Des clients en terrasse à Paris, en juin 2020. — Bertrand Guay

Le compte à rebours est lancé. Comme Emmanuel Macron l’a récemment annoncé, dans deux semaines, le 19 mai, les cafés, les restaurants (et leurs habitués) vont sortir d’un long tunnel avec la réouverture des terrasses. Un retour à la vie qui sera certes limité à cause du coronavirus, avec six personnes maximum par table, et une capacité globale à ne pas dépasser.

Mais pour beaucoup, l’essentiel sera là, surtout avec le couvre-feu décalé de 19 heures à 21 heures : oui, il sera possible d’aller prendre un verre en terrasse en sortant du bureau (ou du canapé-lit qui vous sert de bureau depuis un an).

Ferez-vous partie des premiers arrivés le 19 mai pour commander ? Vous attendez cette réouverture avec impatience, et serez coûte que coûte au rendez-vous, même sous la pluie ? Où allez-vous aller ? A votre terrasse préférée ou à celle d’à côté ? Serez-vous entre amis, seul(e) ou prêt(e) à trinquer – à 1 mètre – avec des inconnus ?

Vous craignez au contraire les risques de contagion ? Ou vous n’aimez tout simplement pas aller en terrasse, car vous avez des choses mieux à faire (ou votre propre terrasse) ? Racontez-nous !