Illustration d'une patrouille de gendarmerie ici aux abords de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

L’affaire est loin d’être bouclée. Ce matin, les gendarmes d’Ille-et-Vilaine ont procédé à l’interpellation de plusieurs personnes dans le cadre d’une affaire de coups de couteau. Le procureur de la République précise que cinq personnes, dont un mineur, sont actuellement en garde à vue, confirmant l'information de Ouest-France.

Les faits remontent au 20 avril et se seraient déroulés sur la commune de Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine). Un homme de 26 ans avait été blessé de plusieurs coups de couteau et de tournevis à l’abdomen. Les pompiers avaient été appelés et avaient pris en charge la victime aux abords de la supérette de la commune.

D’après nos informations, l’agression aurait eu lieu un peu plus tôt dans le village voisin de Dingé. Les gendarmes expliquent que l’affaire « n’est pas claire ». La victime aurait évoqué un litige commercial avec ses agresseurs et un problème d’argent au sujet d’achat de cigarettes. Les enquêteurs cherchent à confirmer cette piste et à éclaircir l’objet de cette mystérieuse transaction. Les gardes à vue devraient durer vingt-quatre heures.