Illustration d'une cérémonie de mariage. — StockSnap

Après de longs mois en tout petits comités, les mariages vont enfin pouvoir reprendre (presque à la normale). Le protocole mis en place par les professionnels du secteur a été dévoilé cette semaine par Le Parisien.

Dans les faits, les lieux de réceptions tels que les châteaux et les salles des fêtes, pourront rouvrir le 19 mai. Le nombre de convives pourra monter jusqu’à 35 % de la capacité de la salle, sans tests préalables obligatoires, selon l’UPSE, l’Union des professionnels solidaires de l’événementiel, citée par nos confrères. Et à partir du 9 juin, jusqu’à 50 % de l’espace pourra être occupé en intérieur, et 65 % en extérieur.

Vous attendiez cette nouvelle avec impatience car vous allez vous marier dans les prochaines semaines ? Comment vous préparez-vous ? Allez-vous inviter un maximum de convives tout en respectant les jauges, ou rester en petit comité ? Tout est-il prêt ? Aviez-vous repoussé une première date prévue à cause de la crise ? Préférez-vous repousser encore votre mariage pour le vivre en conditions « normales » plus tard ? Racontez-nous