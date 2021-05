Jeu de piste "Intrigue en ville" à Vaison la Romaine — Office-de-tourisme-Vaison-Ventoux

Marseille lance une nouveau parcours-jeu dans le Panier sur le thème de la bienveillance. A Aix, un escape game en extérieur a été développé. Créés dans le Vaucluse, les kits « Intrigues dans la ville » poursuivent leur belle aventure.

Deuxième saison touristique sous le signe de la pandémie, mais une saison cette fois moins prise au dépourvu. « On avait déjà initié des choses l’an passé, là cela a mûri », avance Isabelle Durand, en charge du tourisme urbain et culturel à l’office métropolitain de tourisme de Marseille. Dans son escarcelle, en plus du jeu de piste dans le Panier proposé à présent à toutes les vacances scolaires, un nouveau parcours jeu a été conçu dans ce quartier historique... sur le thème de la bienveillance. Un livret est disponible gratuitement à l’office.

« C’est un parcours à faire en famille qui fait du bien, qui correspond à cette idée que l’on peut faire des choses simples, se recentrer sur des choses importantes, c’est une façon aussi de redécouvrir sa ville, poursuit Isabelle Durand. Nous avons également travaillé sur des quartiers excentrés. On peut certes aller dans les Calanques, mais on peut aussi avoir une vue fabuleuse sur Marseille en allant à la Treille. Ce village, c’est un décor des films de Pagnol. » Un nouveau parcours y est ainsi signalé.

Escape game à Aix

A Avignon, une douzaine de nouvelles visites sont lancées. « On a réfléchi à une offre différente et qui peut s’adapter à l’évolution de la situation sanitaire, pour que les gens puissent se retrouver en extérieur », indique Sylvie Joly, du service communication de l’office de tourisme. Des visites à vélo ou en canoë-kayak avec un guide naturaliste sont ainsi au programme, associant activité culturelle et sportive. A Aix-en-Provence, c’est un nouvel escape game en extérieur qui a été développé. En l’occurrence, le projet a été lancé avant la crise sanitaire, qui a plutôt retardé sa réalisation. La mission qui incombe aux joueurs : sauver les œuvres de Paul Cézanne.

« On a eu envie de donner un autre moyen de visiter la ville », explique Arthur Carlier, guide conférencier aixois de Secrets d’Ici et co-concepteur du jeu avec la société Atlantide. Le jeu, téléchargeable sur smartphone (3 euros), vient compléter la palette des visites guidées thématiques d’Aix et des villages alentour. « On a eu la chance d’avoir développé une offre qui n’est pas uniquement pour les touristes qui viennent de loin, continue Arthur Carlier. Il y a un regard nouveau. L’an passé, beaucoup plus de gens se sont intéressés à ces visites. On a réussi à se maintenir grâce à ce tourisme local. »

Intrigues en ville

« La "gamification" du tourisme remonte à quelques années », observe de son côté Odile Devise, qui a créé son premier jeu « Intrigue dans la ville » en 2017 à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. « L’idée était d’être pédagogique, on ne veut pas faire juste du jeu de piste pour du jeu, mais pour que ce soit intergénérationnel et un support pour plonger dans une époque, découvrir une ville. » Elle a conçu 17 intrigues sur des villes (Avignon, Salon-de-Provence, Marignane..) et villages (Vaison-la-Romaine, Mornas…), et autant de kits vendus entre 10 et 12 euros dans les offices de tourisme.

« L’été dernier, quand les communes ont dû annuler beaucoup de choses en groupe, cela a répondu à une demande, continue Odile Devise. C’est un type de visite qui se fait en toute autonomie en famille ou entre amis. » « C’est aussi un jeu qui peut se faire en extérieur à tout moment de l’année, en dehors de la crise sanitaire on a pour objectif de développer un tourisme hors saison », complète Florence Nolorgues à l’office de tourisme de Saint-Rémy-de-Provence/Alpilles en Provence.

Ce jeu est une nouveauté de l’été, et invite à découvrir un autre visage de Saint-Rémy, qui n’est pas seulement celui de Van Gogh ou des Antiques, mais aussi celui de la culture des graines et du chardon cardère qui ont fait sa richesse. Nouvelle énigme en projet pour « Intrigue dans la ville » : les dentelles de Montmirail, première destination en France du palmarès voyage « Le Monde » 2021.