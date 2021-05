Effondrement d'un pont à Mexico alors qu'une rame de métro roulait dessus, le 4 mai 2021. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un dramatique accident ferroviaire s’est produit à Mexico dans la nuit de lundi à mardi. Un pont du métro aérien de la capitale du Mexique s’est effondré au moment où une rame passait dessus. Un premier bilan fait état de 13 morts et de « près de 70 blessés », a annoncé le service de gestion des risques et de la protection civile de la ville. Les secouristes et les pompiers tentent toujours d’extraire des survivants.

Après celle des adultes, les autorités américaines s’intéressent à la vaccination des ados. L’Agence fédérale des médicaments devrait autoriser le vaccin Pfizer contre le Covid-19 pour les 12-15 ans dans les prochains jours, selon CNN, l’agence AP et le New York Times, qui tiennent tous l’information d’un haut responsable de la FDA. Le feu vert pourrait intervenir dès la semaine prochaine. L’Agence européenne des Médicaments (EMA), elle, a annoncé lundi qu’elle débutait l’évaluation d’une étude de Pfizer/BioNTech dont des résultats ont été publiés le mois dernier.

Ils n’iront pas au-delà de leurs noces d’acajou. Mariés depuis 27 ans, Bill et Melinda Gates ont annoncé lundi leur divorce. « Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage », a tweeté dans un communiqué commun le couple. Les Gates, qui ont trois enfants, ont toutefois annoncé qu’ils continueraient à « travailler ensemble au sein de leur fondation », la Bill and Melinda Gates Foundation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies.