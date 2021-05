Le réseau démantelé comptait plus de 400.000 membres — Damian Dovarganes/AP/SIPA

L’Allemagne a démantelé un important réseau de pédopornographie sur le « darknet », présenté comme l’un « des plus grands au monde », et arrêté quatre suspects, dont les animateurs présumés de la plateforme, a annoncé lundi la police judiciaire.

Le démantèlement de la plateforme « BOYSTOWN » et de deux messageries affiliées, qui existaient depuis 2019, est intervenu après une série de perquisitions effectuées mi-avril dans trois régions allemandes, a précisé la police dans un communiqué.

« Plus de 400.000 membres »

Le réseau comptait alors « plus de 400.000 membres », a-t-elle ajouté. « La plateforme avait une portée internationale et servait à l’échange de pornographies se rapportant aux mineurs », essentiellement des photos ou vidéos d’abus perpétrés sur de jeunes garçons. Parmi elles, figuraient « des images d’abus sexuels graves sur de très jeunes enfants ».

Trois Allemands ont été arrêtés sur le territoire national sur mandat d’arrêt du tribunal de Francfort, au terme d’une enquête de plusieurs mois d’une unité spéciale de la police allemande, sous la coordination d’Europol et avec la collaboration des polices néerlandaise, suédoise, australienne, américaine et canadienne.

Un quatrième Allemand, qui réside au Paraguay, a été interpellé sur place et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international sur la base duquel il devrait être livré aux autorités allemandes. La police n’a pas révélé leur identité.

« Succès fantastique » de l’opération de lutte contre les violences sexuelles

Trois des suspects, âgés respectivement de 40, 49 et 58 ans, sont soupçonnés « d’avoir été les administrateurs de la plateforme pédopornographique ». En plus de s’occuper de la gestion du réseau, ils étaient chargés « du suivi des clients », précise la police. Le plus âgé d’entre eux, originaire du Nord de l’Allemagne, réside depuis de nombreuses années en Amérique du Sud.

Ils sont soupçonnés de s’être occupés de la mise en application technique de la plateforme sur le darknet et de la maintenance du serveur. Ils auraient aussi envoyé aux membres de la plateforme des consignes de sécurité visant à minimiser les risques d’être découverts par les autorités. Le quatrième, un homme de 64 ans, est quant à lui soupçonné d’avoir été l’un des utilisateurs les plus actifs de la plateforme et d’avoir posté plus de 3.500 messages.

Eva Kühne-Hörmann, ministre de la Justice de la région de Hesse, où est située Francfort, a qualifié l’opération « de succès fantastique dans la lutte contre les violences sexuelles contre les mineurs ».

Plusieurs réseaux de pornographie infantile sur le darknet démantelés

Le darknet est un espace anonymisé sur Internet, non référencé par les moteurs de recherche. Il est régulièrement utilisé pour héberger les trafics de drogues et d’armes ou de pornographie infantile. L’Allemagne a démantelé plusieurs de ces réseaux ces dernières années.

En mars 2019, quatre Allemands accusés d’avoir géré une telle plateforme, dénommée « Elysium », avaient été condamnés à des peines de prison ferme allant de trois ans et dix mois à neuf ans et neuf mois. Actif pendant six mois et fermé en juin 2017 par les autorités allemandes, le site comptait plus de 111.000 membres dans le monde et leur permettait d’échanger des photos et des vidéos d’enfants.

Et en septembre 2019, la police allemande avait interpellé sept personnes soupçonnées d’avoir administré une plateforme du darknet hébergée sur des serveurs cachés dans un ex-bunker de l’Otan, où étaient menés des trafics d’images pédopornographiques, de drogue et de données volées.