Dans le lycée Simone Veil de Valbonne, le 25 mars 2021. — SYSPEO/SIPA

C’est le grand jour pour les lycéens et les collégiens. Une semaine après la rentrée des écoliers, ils vont commencer à retrouver eux aussi leurs salles de classe lundi. C’est aussi aujourd’hui que commence la fin des restrictions de déplacement, première étape dans le déconfinement progressif du pays engagé par le gouvernement.

Après deux semaines d’enseignement à distance, entrecoupées de deux semaines de congés, les lycéens font leur rentrée en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la reprise s’effectue en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie de Covid-19, également contraints à la demi-jauge. Pour l’occasion, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer sont attendus dans la matinée dans un lycée professionnel de Laxou, en banlieue de Nancy.

Signe de la fragilité de la situation épidémique, Jean-Michel Blanquer a maintenu le protocole sanitaire très strict en place avant la pause des dernières semaines : la fermeture d’une classe sera ordonnée dès qu’un seul cas positif y sera recensé. Mais « si la situation s’améliore, nous pourrions par exemple envisager de fermer de nouveau les classes à partir de trois cas » ou « rétablir les classes entières pour tous les lycéens et les collégiens », a indiqué le ministre dans un entretien accordé au Journal du dimanche.

Un déconfinement en quatre etapes

Ce retour dans les classes et la levée des restrictions de déplacement actent le début du déconfinement en quatre étapes voulu par Emmanuel Macron. Sa prochaine étape est prévue le 19 mai, avec la réouverture limitée des commerces, cinémas, musées, théâtres et terrasses des bars et restaurants, ainsi que le décalage de 19 à 21 heures de l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Le 9 juin, ce couvre-feu doit être encore retardé à 23 heures et cafés et restaurants pourront accueillir, de manière limitée, des clients en intérieur. La levée totale des restrictions est prévue pour le 30 juin, à la veille des vacances. Mais, comme l’ont souligné le chef de l’Etat et ses ministres, ce calendrier reste soumis à l’évolution de la situation sanitaire.