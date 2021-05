Des patients atteints du Covid-19 reçoivent de l'oxygène à New Dehli en Inde le 1er mai 2021. — Amit Sharma/AP/SIPA

Violences en marges des défilés du 1er-Mai, une enquête ouverte

Des manifestants de la CGT lors du défilé du 1er-Mai à Paris. - Bertrand GUAY / AFP

« Indigne », « inacceptable » : Les violences qui ont émaillé la manifestation parisienne du 1er-Mai ont été vivement condamnées ce dimanche dans le monde syndical et politique, notamment les attaques dont ont été victimes des militants CGT lors de la dispersion.

La centrale de Montreuil a déploré samedi soir « 21 blessés dont quatre graves ». Les quatre personnes qui avaient été hospitalisées sont depuis sorties de l’hôpital.

Le parquet de Paris a indiqué qu’une enquête avait été ouverte sur des faits commis « à l’encontre de militants et d’un véhicule de la CGT », pour « violences volontaires » et « dégradations », confiée à la Sûreté territoriale.

Au total, les cortèges ont rassemblé samedi entre 106.650 manifestants (Intérieur) et plus de 170.000 (CGT), dont entre 17.000 et 25.000 à Paris. 56 personnes ont été interpellées, dont 46 à Paris, et six policiers ont été blessés dont trois dans la capitale. Selon le parquet, 54 gardes à vue ont été décidées en marge des manifestations dans la capitale.

LREM rejoint Renaud Muselier pour les régionales

(FILES) In this file photo taken on April 28, 2021 President of the Provence-Alpes-Cote d'Azur region Renaud Muselier gives a press conference in Marseille, southern France, a day after announcing his candidacy in the upcoming regional elections. - The outgoing LR president of the Provence-Alpes-Cote d'Azur region Renaud Muselier - AFP

Coup de tonnerre politique en région Paca… et à Paris. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce dimanche dans le JDD le retrait de la liste LREM, conduite par Sophie Cluzel, au profit de celle conduite par le président LR sortant. Une annonce pas du tout au goût du patron des Républicains Christian Jacob qui a ausstôt précisé dans un communiqué que Renaud Muselier « ne pourra pas bénéficier de l’investiture LR ». Les Républicains doivent trouver la parade pour empêcher un brouillage des lignes potentiellement dévastateur à l’approche de 2022.

Retour sur Terre du vaisseau SpaceX avec quatre astronautes de l’ISS

Capture d'écran de l'arrivée sur Terre du vaisseau Crew Dragon de SpaceX transportant quatre astronaute de l'ISS, le 2 mai 2021 dans le Golfe du Mexique. - HANDOUT / NASA / AFP

Le vaisseau SpaceX ramenant sur Terre quatre astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) a amerri tôt ce dimanche matin au large de la Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, après un vol de six heures et demie depuis l’ISS, selon les images infrarouges diffusées par un appareil de recherche de haute altitude de la Nasa. Des embarcations ont été déployées afin de récupérer la capsule et les astronautes de l’ISS après leur mission de plus de 160 jours dans l’espace.

Les Américains Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et le Japonais Soichi Noguchi ont été en novembre les premiers astronautes d’une mission « opérationnelle » à être transportés jusqu’à l’ISS par la société spatiale d’Elon Musk, qui s’est imposée comme un partenaire incontournable de la Nasa.

Poursuite de la décrue dans les services de réanimation à la veille de la première étape du déconfinement

Le personnel soignant du service réanimation au CHU de Bordeaux, doit toujours s'équiper d'un habillage protection pour les soins au contact des malades du Covid-19 - Mickaël Bosredon/20Minutes

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa décrue, pour le cinquième jour consécutif, avec moins de 5.600 patients enregistrés samedi (contre 5958 sept jours plus tôt), selon les chiffres de Santé publique France. Les contraintes liées à l’épidémie de Covid-19 commencent à se desserrer ce lundi avec la première des quatre étapes de déconfinement dévoilées jeudi par Emmanuel Macron qui prévoit la fin des restrictions de déplacement et le retour partiel des collégiens et lycéens en classe.

Nouveau record de décès en Inde qui reçoit de l’oxygène du monde entier

L’Inde, qui déplore près de 400.000 nouveaux cas de Covid-19 et un record de morts en 24 heures, continuait à recevoir de l’aide médicale en provenance de l’étranger ce dimanche, destinée à soulager les hôpitaux saturés de malades en manque d’oxygène.

Un avion cargo affrété par la France a atterri à New Delhi ce dimanche matin avec 28 tonnes d’équipement médical à son bord, dont huit générateurs d’oxygène de grande capacité, destinés à produire de l’oxygène médical à partir de l’air ambiant pour des hôpitaux, a constaté l’AFP.