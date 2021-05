Devant le CHU de Purpan, à Toulouse. Illustration. — F. Scheiber - Sipa

Le cadre du CHU de Toulouse qui a préparé le transfert au privé du bionettoyage de l’hôpital a quitté lui aussi le service public.

Et c’est son nouvel employeur, un géant de la propreté, qui vient de décrocher une grosse partie de ce fameux marché.

La CGT demande l’ouverture d’une enquête pour « délit d’initié » et « conflit d’intérêts ». Le CHU et l’entreprise affirment de leur côté que le spécialiste a été tenu à l’écart de la procédure.

Dans cette histoire que la CGT veut éclaircir, le rôle du personnage principal est tenu par un ingénieur hospitalier en chef, qui a œuvré pour externaliser le bionettoyage du CHU de Toulouse. En effet, c’est lui qui entre mars 2011 et octobre 2013, en tant que cadre supérieur, membre de la direction du pôle Equipement Hôtellerie Logistique du CHU, a occupé le poste de responsable du projet de « réorganisation de la fonction du bionettoyage » au centre hospitalier de Toulouse. En clair, c’est lui qui était à la manœuvre pour transférer au privé tout le marché du bionettoyage de l’hôpital qui était jusqu’alors géré en interne.

Le 14 janvier 2019, notre fonctionnaire est placé en disponibilité du CHU pour rejoindre le groupe Atalian, géant français du nettoyage industriel, qui lui offre un poste de directeur France des marchés Santé et Ultra-propreté.

Le 22 décembre 2020, Atalian est une des deux sociétés (la seconde est Elior) qui remporte l’appel d’offres du marché de bionettoyage du CHU de Toulouse, un marché d’environ 4 millions d’euros qui porte sur l’entretien de 750.000 m² de surface et qui se décline en deux lots. Atalian décroche 60 % de ce marché (effectif depuis le 1er avril dernier), après être arrivée deux fois en seconde position (2013 et 2017).

Le maire mis au parfum

Est-ce que la présence dans les rangs d’Atalian du « M. privatisation du bionettoyage du CHU » a eu une incidence directe ou indirecte sur l’obtention de ce marché ? Pour la CGT de l’établissement public, c’est une évidence. « Nous souhaitons qu’une enquête soit ouverte immédiatement pour conflit d’intérêts, et délit initié », des faits caractérisés « par la connaissance intime de la procédure interne du CHU de Toulouse » de la part du cadre pantoufleur, détaille Julien Terrié, secrétaire général de la CGT du CHU de Toulouse dans un courrier adressé le 26 avril au directeur de l’hôpital et à Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, en sa qualité de président du conseil de surveillance du CHU.

Pour la direction de l’établissement public, de tels propos sont « diffamatoires ». « Le CHU a strictement respecté les dispositions du code des marchés publics en matière de mise en concurrence, analyse des offres et choix de la société dans un double souci de transparence et impartialité ».

Des obligations « scrupuleusement » respectées

Même son de cloche du côté de la société Atalian qui explique que la mise en disponibilité de l’ingénieur « a été accordée par une commission nationale de déontologie qui a émis un avis favorable » fin janvier 2019, sous réserve qu’il s’abstienne « jusqu’au 1er mars 2020, de toute relation professionnelle avec des agents de la direction équipements, hôtellerie logistique du CHU de Toulouse » et « jusqu’au 14 janvier 2022, de toute relation professionnelle avec des agents de la direction de la qualité du CHU de Toulouse ». Et de jurer qu’il a « scrupuleusement respecté ses obligations » et qu’il « n’a pas souhaité, participer de près ou de loin, directement ou indirectement, à l’appel d’offres ».

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a également été saisie par la CGT.