Le cortège parisien de la manifestation du 1er mai a été émailé de tensions avec les forces de l'ordre. — Eric Dessons/JDD/SIPA

Les syndicats ont retrouvé la rue pour ce 1er-Mai, malgré le Covid-19, organisant des manifestations partout en France dont certaines émaillées d’incidents comme à Paris.

Dans la capitale, 21 membres de la CGT ont été blessés et un véhicule du syndicat vandalisé par « un groupe d'individus se revendiquant "gilets jaunes" ».

Le parquet de Paris a ouvert ce dimanche une enquête confiée à la sûreté territoriale.

Un peu partout, les manifestations du 1er mai ont perturbés des casseurs. Au total, 56 personnes ont été interpellées samedi, dont 46 à Paris, a fait savoir le ministère de l’Intérieur qui a recensé 106.650 manifestants en France – 170.000 selon la CGT. En outre, six policiers ont été blessés, dont trois dans la capitale. A Paris, la CGT a été particulièrement ciblée par « un important groupe d’individus dont certains se revendiquant des « gilets jaunes » » et qui « ont fait usage d’une extrême violence à l’encontre des manifestants », écrit-elle dans un communiqué.

Le syndicat, qui faisait partie des organisateurs du rassemblement, déplore 21 blessés dont 4 graves. « Ils sont tous sortis de l’hôpital mais certains vont avoir un suivi médical poussé durant plusieurs semaines car ils ont été gravement blessés », nous explique Benjamin Amar, délégué syndical à la CGT du Val-de-Marne qui était présent. Contacté par 20 Minutes, le parquet de Paris indique avoir ouvert une enquête des chefs de violences volontaires en réunion et dégradations en réunion, confiée à la sûreté territoriale.

« CGT collabo »

Environ 5.000 policiers et gendarmes étaient pourtant mobilisés pour encadrer la manifestation qui s’est élancée en début d’après-midi de la place de la République. Mais très vite, quelques centaines de fauteurs de troubles selon une source policière ont essayé de constituer un black bloc en avant du cortège syndical. Place de la Nation, l’un des véhicules du syndicat a été vandalisé : les vitres ont été cassées et l’inscription « CGT collabo » taguée en noir. « On a entendu des insultes sexistes, homophobes, racistes, poursuit Benjamin Amar. Mais aussi des insultes de classe : "Les prolos, elles sont à combien vos merguez ?" »

La camionnette CGT 94 attaquée en fin de cortège place de la nation par des individus organisés.



C'est un scandale. pic.twitter.com/FSKX3PVih6 — Benjamin Amar (@benjaminamar4) May 1, 2021

Selon lui, ce sont des militants de l’ultra-droite qui les ont attaqués « durant 50 minutes », sans que les forces de l’ordre, qui les bloquaient, n’interviennent. « Les fascistes se sont permis de faire des choses qu’on n’avait pas vues depuis bien longtemps », ajoute le syndicaliste qui dénonce la manière dont a été gérée la manifestation par la préfecture de police et le ministère de l’Intérieur. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui a dénoncé un moment « scandaleux », a lui aussi mis en cause « la sécurisation de la manifestation puisque les camions ont été empêchés de dégager de la place de la Nation », samedi soir sur LCI.

De nombreuses condamnations

Dans un communiqué, la préfecture de police se défend en indiquant que les véhicules de la CGT qui ont été « la cible de nombreux jets de projectiles par une foule hostile » s’étaient engagés « sur la mauvaise sortie » avant de se retrouver « face au barre point installé » cours de Vincennes. « Malgré la physionomie redevenue correcte et la possibilité de quitter les lieux en empruntant l’itinéraire prédéfini, les trois véhicules se maintenaient sur place, jusqu’à 19h15, heure à laquelle ils se sont engagés cours de Vincennes, lorsque le barre pont a été démonté par les forces de l’ordre », assure encore la préfecture de police.

Les violences ont été largement condamnées par les responsables syndicaux et politiques. Samedi soir, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a condamné « très fermement » les perturbations ayant émaillé certains défilés. « Je trouve scandaleux que des casseurs, des blacks blocs, aient voulu voler ce moment aux organisations syndicales », a-t-elle déclaré sur Europe 1. Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a fait part sur Twitter de sa « solidarité » et jugé « indigne de s’attaquer à une organisation syndicale et à ses militants ».