Des terrasses de restaurants sur la Croisette à Cannes le 14 juillet 2020. — SYSPEO/SIPA

Beaucoup d’espoir et encore beaucoup d’incertitudes. Ce lundi marque la première étape du calendrier de déconfinement dévoilé jeudi soir par Emmanuel Macron dans un entretien avec la presse régionale. Un calendrier « prudent et pragmatique » qui prend « surtout » en compte « l’envie des Français de reprendre une vie de plus en plus normale », a défendu ce vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, mais dont les différentes étapes restent toutefois suspendues aux indicateurs de progression du virus.

Dans un contexte de timide reflux des contaminations et de menace du variant indien, Emmanuel Macron entend en effet « actionner des « freins d’urgence » sanitaires dans les territoires où le virus circulerait trop », avec ces critères : plus de 400 infections pour 100.000 habitants, une augmentation « très brutale » de ce taux et « une menace de saturation des services de réanimation ».

En attendant, commerçants, restaurateurs, enseignants, professionnels de la culture et du sport ou simples citoyens se préparent à un retour progressif à un semblant de vie normale, en parallèle d’une accélération de la campagne de vaccination. A la veille de la première étape de ce processus attendue ce lundi, 20 Minutes fait le point sur les principales dates à retenir sur la levée des restrictions et l’élargissement de l’accès à la vaccination.

Depuis samedi 1er mai : Vaccination élargie aux majeurs souffrant de graves pathologies

Depuis samedi, la vaccination est ouverte aux majeurs qui «souffrent de maladies chroniques». Cette liste précise, qui ouvrait jusque-là la vaccination aux 50-54 ans, comprend notamment les pathologies cardiovasculaires, l'« hypertension compliquée » (et non l’hypertension courante, très répandue), l’obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30) ou les antécédents d’AVC. Pour autant, aucune « prescription médicale » ne sera demandée, a indiqué le ministère dans un communiqué. « Sur déclaration de leur(s) comorbidité(s), (ces majeurs) pourront être vaccinés avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna », précise-t-il.

Lundi 3 mai : Déplacements assouplis mais lieux publics fermés

A compte de ce lundi, les attestations de déplacement seront supprimées et les déplacements interrégionaux seront autorisés. En revanche, le couvre-feu sera maintenu de 19h à 6h, tout comme le télétravail. Les commerces, eux, resteront fermés.

Les lycéens reprendront les cours en demi-jauge et les collégiens reprendront les cours en présentiel. Toutefois, les classes de 4e et 3e reprendront les cours en demi-jauge dans les 15 départements les plus touchés par l’épidémie (l’Aisne, les Bouches-du-Rhône, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Loire, le Nord, l’Oise, Paris, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise, le Val-de-Marne et les Yvelines.)

Samedi 15 mai : Ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans sans maladie particulière

Mercredi 19 mai : Couvre-feu repoussé et réouvertures sous condition

Pour la seconde étape du déconfinement, le couvre-feu sera repoussé à 21h, mais le télétravail sera maintenu. Les rassemblements de plus de dix personnes seront interdits (au lieu de plus de six personnes jusque-là).

Les commerces, les terrasses (avec un maximum de six personnes par table), les musées, les monuments, les salles de cinémas et les théâtres pourront rouvrir avec des jauges limitées (800 personnes assises en intérieur, 1.000 en extérieur).

Les établissements sportifs couverts et de plein air pourront accueillir des spectateurs (800 personnes en intérieur, 1.000 en extérieur). Les activités sportives dans les lieux couverts et de plein air reprendront avec des protocoles adaptés.

Mercredi 9 juin : réouverture des restaurants en intérieur et assouplissement du télétravail

Pour la troisième étape du déconfinement, le couvre-feu sera repoussé à 23h et le télétravail pourra être assoupli, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises.

Les bars et restaurants rouvriront en intérieur mais, de la même façon que sur les terrasses, les clients ne pourront être que six maximum à table,

Les lieux de culture et les établissements sportifs pourront accueillir jusqu’à 5.000 personnes avec le pass sanitaire.

Les salles de sport pourront rouvrir, avec respect de jauges et de protocoles adaptés. La pratique de sports de contact pourra reprendre en plein air, celle de sports sans contact sera possible en intérieur.

Les touristes pourront être accueillis (avec le pass sanitaire).

15 juin 2021 : Tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19

Dimanche 30 juin : Fin du couvre-feu et des limites de jauge

La fin du processus de déconfinement sera marquée par la levée du couvre-feu et la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation sanitaire locale).

Il sera possible de participer à un événement rassemblant plus de 1.000 personnes en extérieur et en intérieur (avec le pass sanitaire).

Les discothèques en revanche resteront fermées.