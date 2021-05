Des touristes en terrasse du Café de la Paix à Paris — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

L’exécutif sort ce dimanche un nouveau clip dont il a le secret en cette période de Covid-19. Cette fois-ci l’enjeu n’est pas d’inciter les Français à aller se faire vacciner, mais bien plus à leur donner l’espoir de jours meilleurs à venir. « Nous retrouver », écrit simplement Emmanuel Macron en partageant, sur son compte Twitter, la vidéo qui enchaîne les séquences sur une minute.

On y voit d’abord des gens qui quittent leur appartement, des rues qui reprennent vie, des enfants qui se retrouvent à l’école, des rideaux de commerces qui se lèvent. Puis, on en arrive aux grandes dates du déconfinement annoncées par Emmanuel Macron. Le 19 mai d’abord avec la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, le retour dans les cinémas, la réouverture des musées.

Des internautes pas tous convaincus

Puis le 9 juin avec la réouverture des salles de sport, des stades et des équipements sportifs. Le 30 juin enfin qui laisse envisager le retour des concerts et la possibilité de vibrer pour l’Euro…

De quoi faire saliver ? Le tweet d’Emmanuel Macron n’a pas laissé insensible en tout cas, en suscitant plusieurs milliers de partages et commentaires.

Si certains applaudissent, beaucoup font aussi part de leur scepticisme et craignent les retournements de situation.

On espère qu'il n'y aura pas de retournement de situation. J'ai l'impression d'être dans The Walking Dead. pic.twitter.com/37dzlT4O5Y — Before following read my bio (@Leolyloo) May 2, 2021

J'archive, on sait jamais... 😉 pic.twitter.com/AuB2rF8i4o — Maurice de Lisle 🐿️ (@llons_enfants) May 2, 2021

D’autres encore évoquent ce déconfinement comme une erreur.

J'espère que vos calculs et prévisions sont exactes car vu l'état actuel de la situation ça fait un peu peur de tous re ouvrir... surtout que les gens vont se ruer en masses pour sortir dans tous les endroits possibles et imaginables :( — [ƏRĀ]♔ (@ShruiKan0__) May 2, 2021