Il n’oublie pas les « oubliés ». Le maire de la station touristique de La Baule (Loire-Atlantique), Franck Louvrier (LR), a réclamé dimanche la réouverture au 30 juin des discothèques, « au même titre que les bars et cafés ».

« A la suite du calendrier de déconfinement annoncé par l’exécutif, je demande au gouvernement de mettre en place un plan de réouverture des établissements de nuit, trop souvent oubliés pendant cette crise. On ne peut pas laisser au bord du chemin ces 42.000 professionnels du divertissement », indique Franck Louvrier dans un communiqué.

Pass sanitaire et purificateurs d’air

Le calendrier de déconfinement annoncé par le président Emmanuel Macron ne donne aucune perspective de réouverture pour les discothèques, touchées de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19. Le maire de La Baule, également conseiller régional, propose ainsi une réouverture le 30 juin des établissements « en leur imposant un "pass sanitaire" et l’installation de purificateurs d’air ». Selon l’ ancien directeur de la communication de Nicolas Sarkozy, cette initiative devrait permettre « d’inciter les plus jeunes à se vacciner rapidement, conformément aux récentes annonces du Président de la République pour la vaccination dès 18 ans ». La Baule, qui compte 17.000 habitants l’hiver et monte jusqu’à 130.000 l’été, doit beaucoup au tourisme, qui représente au moins 50 % de son activité économique, selon la mairie.