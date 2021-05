Illustration d'une voiture de la gendarmerie. — E. Frisullo / 20 Minutes

Un mois d’enquête pour interpeller huit individus, soupçonnés de violents home-jacking… Le parquet de Périgueux a annoncé vendredi, que huit hommes avaient été interpellés mardi lors d’une vaste opération menée par les gendarmes un mois après deux cambriolages en Dordogne. Ces cambriolages avaient visé des ressortissants britanniques propriétaires de véhicules de luxe, dont l’un avait été blessé par balle.

Ces hommes âgés de 18 à 42 ans ont été arrêtés en Dordogne et en Charente lors d’une opération simultanée qui aura mobilisé au total « près d’une centaine de militaires » de ces départements et de la section de recherches de Bordeaux, avec l’appui des unités d’intervention de la gendarmerie mobile de Périgueux et de l’antenne GIGN de Tours, a souligné le parquet. Décrits comme « dangereux », ils sont connus pour des faits de violence, de trafic d’armes et de trafic de drogue, selon une source proche de l’enquête.

Six mises en examen et trois suspects placés en détention provisoire

A l’issue des gardes à vue, six d’entre eux ont été mis en examen cette semaine dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 21 avril des chefs de « vol en bande organisée avec arme et recel, tentative de meurtre en bande organisée, vol en bande organisée et recel ». Trois ont été placés en détention provisoire et trois autres laissés libres sous contrôle judiciaire.

L’enquête menée par la section de recherches de Bordeaux et la brigade de recherches de Nontron (Dordogne) sous la direction du parquet avait commencé il y a quelques semaines après une tentative de meurtre sur un ressortissant britannique de 63 ans domicilié à Javerlhac-la-Chapelle-Saint-Robert (Dordogne).

Un homme blessé à l’abdomen par un tir d’arme de chasse

Victime d’un « home-jacking » dans la nuit du 7 mars, l’homme est blessé à l’abdomen par un tir d’arme de chasse de l’un des agresseurs présumés alors qu’il tente d’empêcher le vol de sa voiture, une Aston Martin.

« Les opérations de police technique et scientifique ainsi que les investigations minutieuses ont permis d’identifier les membres d’une bande organisée composée de malfaiteurs chevronnés et de les impliquer lors de leur surveillance dans la commission d’un deuxième cambriolage » quelques semaines plus tard, selon le parquet.

Une cave littéralement vidée

Dans la nuit du 30 au 31 mars à La Chapelle Montmoreau (Dordogne), un second véhicule de luxe est volé au préjudice d’autres victimes de nationalité britannique, alors absentes. Leur cave est littéralement « vidée », soit quelque 700 bouteilles de vin dérobées, selon la source proche de l’enquête.

Au cours des perquisitions, un fusil de chasse ainsi que des objets provenant d’un des cambriolages ont été découverts, selon le parquet. L’enquête va se poursuivre sous l’autorité du juge d’instruction.