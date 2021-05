Coronavirus : Cinquième jour de décrue dans les services de réanimation (Illustration) — UGO AMEZ/SIPA

Une baisse pour le cinquième jour consécutif: le nombre de malades du coronavirus dans les services de réanimation a poursuivi sa décrue samedi, avec moins de 5.600 patients enregistrés, selon les chiffres de Santé publique France.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient samedi 5.581 patients, dont 310 admis ces dernières vingt-quatre heures, contre 5.675 la veille. Il y a sept jours, les services de réa comptaient 5.958 patients Covid-19.

Moins d'hospitalisations pour des cas de Covid-19

Depuis la mi-avril, le nombre de malades hospitalisés dans ces services a oscillé autour des 6.000 patients. Un chiffre en-deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4.900). Le total des patients Covid à l'hôpital a lui aussi continué à reculer, à 28.603 contre 28.930 la veille, avec 1.246 nouvelles hospitalisations dans les dernières vingt-quatre heures contre 1.433 le jour précédent.

Ces dernières vingt-quatre heures, 195 malades du Covid-19 sont morts à l'hôpital contre 271 la veille, portant le nombre total de décès à plus de 104.700 depuis le début de l'épidémie au printemps 2020.

Plus de 22 millions de vaccins

En vingt-quatre heures, le nombre de cas positifs confirmés est de 25.670. Le taux de positivité, qui correspond au pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées, est descendu à 8,9% sur les sept derniers jours (taux consolidé à J-3).

Sur le front de la vaccination, depuis le début de la campagne, 15.772.708 personnes ont reçu au moins une injection d'un vaccin anti-Covid en France (soit 23,5 % de la population totale et 30 % de la population majeure) et 6.499.811 personnes ont reçu deux injections (soit 9,7 % de la population totale et 12,4 % de la population majeure), indique la Direction générale de la santé (DGS).