Le prix du gaz augmente en mai 2021. — Steve Buissinne

De l'énergie, de l' automobile, de l'emploi… Les traditionnels changements de début de mois, il y en a pour un peu tout le monde en ce 1er mai.

Une légère hausse pour le gaz

Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie augmentent de 1,1 % à partir de ce samedi. C’est la conséquence de la hausse des cours mondiaux, suite notamment au blocage du Canal de Suez fin mars. Cette hausse hors taxe est de « 0,3 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1,2 % pour les foyers qui se chauffent au gaz », a détaillé la Commission de régulation de l'énergie.

Davantage d’infos sur les pneus

Comme l’électroménager, les pneus pour voitures et camions affichent désormais des informations plus claires : efficacité en consommation de carburant, adhérence sur sol mouillé, neige et verglas, bruit provoqué par le roulement… L’automobiliste aura accès à une fiche technique via un QR code.

À plus long terme, la réglementation européenne obligera les fabricants à présenter des informations sur la durabilité ou la résistance à l’abrasion, qui libère des particules polluantes.

Du mieux pour certains stagiaires

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle va augmenter, avec des différences selon les tranches d’âge. Pour les 16-18 ans, elle va passer de 130 euros à 200 euros par mois. Pour les stagiaires âgés de 18 à 25 ans, elle passera à 500 euros (contre 310 ou 400 euros auparavant). Au-delà de 25 ans, la rémunération va atteindre 685 euros.

Le barème n’avait pas été modifié depuis 2002.