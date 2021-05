Les fidèles ont pu prier vendredi après l'effacement de plusieurs messages à caractère raciste inscrits sur le centre culturel musulman Avicenne à Rennes. — J. F. Monier / AFP

Des tags à caractère raciste ont été découverts sur les murs d’un centre culturel musulman de Rennes.

C’est la deuxième fois en un mois que de tels actes sont perpétrés sur le bâtiment.

Une enquête a été ouverte, mais l’inquiétude s’installe parmi les fidèles.

Une nouvelle enquête a été ouverte. Pour la seconde fois en moins d'un mois, le centre culturel musulman Avicenne de Rennes a été la cible de tags racistes. Des messages de haine comme « On vous avait prévenu, l’immigration tue… #Rambouillet », « Français, réagissez !!! Mélanchon (sic) collabo », ont été découverts vendredi matin sur le mur arrière du centre. « On passe le ramadan dans la peur », avoue Yacir, fidèle de 62 ans.

Les services techniques de la ville ont rapidement effacé les tags, avant la prière du vendredi. Des tags similaires avaient déjà été peints, dans la nuit du 10 au 11 avril, sur la plupart des murs du centre Avicenne : « Non à l’islamisation », « Vive le Roy », « Charles Martel sauve nous » ou « les croisades reprendront ». Vendredi matin, les références étaient les mêmes, le ou les auteurs des tags ayant pris soin de dessiner une croix chrétienne accompagnée de l’inscription « deus vult », le cri de ralliement des croisés. D’après des associations du quartier, une boucherie aurait également été visée.

« Là, ça fait vraiment peur, c’est une menace »

Comme Yacir, la plupart des fidèles étaient partagés entre l’inquiétude et l’incompréhension. « Je sais pas ce qu’ils cherchent. Rennes est une ville calme. S’ils reprochent quelque chose, mieux vaut avoir une discussion », expliquait Hamza, 35 ans, cheveux bruns coiffés en arrière. « La première fois, on se dit c’est pas grave. Mais là, ça fait vraiment peur, c’est une menace », déplore Adam Youssouf.

Interrogé, le procureur, Philippe Astruc, a indiqué qu’une nouvelle enquête pour « dégradations en raison de l’appartenance à une religion » avait été confiée à la sûreté départementale de la police rennaise. « Pour l’heure, le ou les auteurs des premiers faits n’ont pu être identifiés malgré les recherches entreprises », a précisé le magistrat.

« Les fidèles, comme les Rennais, sont choqués par ces actes. Je condamne fermement ces messages odieux », a réagi sur Twitter la maire PS de Rennes, Nathalie Appéré. Également sur Twitter, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné « fermement » ces « inscriptions racistes et islamophobes » et exprimé sa « solidarité avec les fidèles et responsables du centre face à cette nouvelle et lâche provocation ».

Le 11 avril, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait promis « la protection à nos concitoyens musulmans » lors d’une visite au centre Avicenne improvisée après les premiers messages racistes.