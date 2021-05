Zone 51 : Les Etats-Unis cachent-ils des extraterrestres dans une base secrète ? — 20 Minutes - OMF

Comment ça, le gouvernement américain cacherait des extra-terrestres depuis 70 ans ? Dans une mystérieuse base secrète du Nevada, la Zone 51, entourée de grillages et ultra sécurisée. Quelle est cette histoire, que nous cache-t-on ?

Cette base secrète, c’est la Zone 51. Un site militaire de 155 km2 de superficie, situé en plein dans le désert du Nevada a été construit dans les années 1950, mais n'a été reconnu officiellement qu'en 2013.

70 ans de rumeurs, de fantasmes, de mythes, voire de projets d'envahissement de la zone pour découvrir LA vérité ... Bon, même si aucun extra-terrestre n'a jamais pointé le bout de son nez, cela dure.

Pourquoi cette histoire nous fascine-t-elle autant ? Ce ce que nous explique cette semaine Clémence dans OMF Oh My Fake

