Cette initiative sera-t-elle au goût du ministère de la Santé ? Un mois après s’être attiré les foudres d’Olivier Véran en permettant la vaccination à tous les Cannois de plus de 50 ans, à contre-courant des règles édictées par le gouvernement, le maire David Lisnard fait savoir ce mercredi soir qu’il l’ouvre désormais aux plus de 40 ans (à nouveau en avance).

« Dans le cadre de la nouvelle dotation de vaccins [Pfizer et Moderna] attribuée à Cannes jusqu’au 6 juin, qui dépassera les besoins du public prioritaire déjà pris en compte, la mairie ouvre la programmation des rendez-vous pour les Cannois et professionnels du privé exerçant à Cannes, âgés de 40 ans et plus sans comorbidité », indique la collectivité.

Dans les faits, c’est déjà le cas dans plusieurs communes

Une décision également prise « en raison de la décision ministérielle de reporter de 28 à 42 jours l’administration de la deuxième injection », précise encore l’hôtel de ville, qui fait savoir que les inscriptions sont ouvertes sur son site Internet.

Cette décision a été annoncée officiellement par voie de communiqué alors que, dans les faits, plusieurs communes du département des Alpes-Maritimes proposent déjà des rendez-vous à tous les publics préinscrits « pour ne pas perdre de doses ».

Selon le site du gouvernement, pour le moment, seules les personnes âgées de plus de 55 ans, atteintes d’une pathologie à haut risque ou souffrant d’une comorbidité, sont censées pouvoir obtenir un rendez-vous de vaccination.