Un TGV reliant Paris à Bordeaux (illustration). — UGO AMEZ/SIPA

Jean Castex vient de confirmer que l’Etat injectera 4,1 milliards d’euros dans la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse.

Cette officialisation arrive trois jours après le «coup de gueule» de Carole Delga (PS) et Jean-Luc Moudenc (LR).

La présidente de la région Occitanie et le maire de Toulouse s’étaient offusqués après l’annonce du financement d’une nouvelle ligne entre Marseille et Nice, dont le dossier est beaucoup moins avancé.

La ligne à grande vitesse (LGV) reliant Bordeaux à Toulouse et mettant la Ville rose à un peu plus de trois heures de Paris n’a jamais été aussi bien embarquée. Jean Castex vient en effet de promettre par courrier que l’Etat va mettre lestement la main à la poche.

Cette annonce vient après la colère exprimée dimanche, et de concert, par Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie et Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse et président de la métropole. Les deux élus venaient de découvrir que l’Etat allait largement financer la Ligne Nouvelle Provence – Côte d’Azur (LNPCA, entre Marseille et Nice), bien moins avancée techniquement que le très longtemps attendu Grand projet ferroviaire Sud-Ouest (GPSO), qui comprend aussi la liaison rapide entre la capitale girondine et Dax. La LGV Bordeaux-Toulouse est notamment déclarée d’utilité publique depuis 2016 et la population a été consultée dans ce cadre précis. Pas la LNPCA.

Une pétition lancée lundi

En résumé, Carole Delga et Jean-Luc Moudenc, relayés depuis lundi par une pétition lancée par le quotidien régional La Dépêche du Midi, demandaient fermement au gouvernement de « garantir l’équité territoriale ». Message reçu donc avec ce courrier de Jean Castex daté du mardi 27 avril et arrivé ce mercredi chez les deux élus. Le Premier ministre y confirme donc « un engagement de l’Etat de 4,1 milliards d’euros [hors branche Bordeaux-Dax] », soit autant que le financement des collectivités locales concernées, et qu’il va demander à l’Union européenne de contribuer à hauteur de 20 %.

Jean Castex s’engage aussi à donner les outils législatifs aux collectivités pour qu’elles puissent créer « une société publique locale de financement », pour réunir les fonds concernant la grosse part dont elles devront elles-mêmes s’acquitter.