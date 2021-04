Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à Montpellier le 19 avril 2021. — Guillaume Horcajuelo/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que l’actualité est dominée par la crise sanitaire, l’attaque meurtrière vendredi au commissariat de Rambouillet dans le Yvelines a replacé la menace terroriste au sommet de l’agenda politique. Si le gouvernement assure qu’il ne réagit pas à chaud, Gérald Darmanin va toutefois présenter ce mercredi en Conseil des ministres un nouveau projet de loi antiterroriste. Ce dernier était apparemment en préparation depuis plusieurs semaines. Dans le Journal du Dimanche, le ministre de l’Intérieur explique que l’objectif est de pérenniser des mesures contenues dans les lois renseignement et antiterroristes votées en 2015 et 2017. Le texte doit notamment permettre à la DGSI d’utiliser encore plus les algorithmes pour les repérages sur Internet.

Jean Castex viendra d’ailleurs à 13 heures en personne s’exprimer devant la presse sur ce texte à l’issue du Conseil. Il en profitera également pour faire un point sur l’état d’urgence sanitaire. En plus de Gérald Darmanin, le Premier ministre sera accompagné du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Pour la première fois depuis son élection, Joe Biden va s’adresser au Congrès américain, mercredi soir. La date est symbolique. Elle coïncide en effet avec le cap de ses 100 jours à la Maison-Blanche, qu’il passera jeudi. Si le Covid-19 devrait logiquement rester au cœur des préoccupations du commandant en chef des Etats-Unis, ce dernier va également plaider pour des dépenses massives, dans les infrastructures mais aussi pour l’éducation et la classe moyenne.

C’est le grand jour pour Paris. Le PSG va disputer ce mercredi soir une demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City​. En conférence de presse d’avant-match mardi, le PSG a choisi de faire venir, fait rarissime, Neymar. Le joueur en a profité pour glisser quelques messages tout sauf anodins. « Mon but premier, c’est la Ligue des champions, pas le Ballon d’Or », a-t-il ainsi indiqué, pour balayer la notion d’individualisme qui lui colle à la peau depuis toujours.

Pour connaître son état d’esprit sur le terrain, mais aussi celui de toute l’équipe, il faudra maintenant patienter jusqu’à 21 heures.