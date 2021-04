Illustration de la plage de Rochebonne à Saint-Malo. — C. Allain / 20 Minutes

Ils jouent sur la corde du cliché régional et ils ont bien raison. Dans un petit post diffusé lundi soir, les prévisionnistes de Météo Bretagne n’ont pas manqué de s’offrir un titre qui sent bon la rivalité nord sud. « Un soleil omniprésent en avril. La Bretagne devance la Côte d’Azur et la Corse ! ». Un constat basé sur leurs observations des durées d’ensoleillement depuis le 1er avril qui confirment l’information.

En avril, Saint-Cast-le-Guildo (Côtes d’Armor) a profité de 246 heures d’ensoleillement cumulées entre le 1er et le 25 avril, contre 165 heures en moyenne pour un mois complet ! La charmante station balnéaire voit pourtant le titre de championne de printemps lui échapper. Selon Météo Bretagne, c’est La Rochelle et ses 254 heures qui ont le plus profité des rayons en avril.

Plus de soleil à Brest qu’à Nice

Marqué par des températures très basses et des gelées régulières qui ont fait des ravages dans l’agriculture et la viticulture, le mois d’avril n’a quasiment pas vu la pluie. Mais le mercure n’a pas pour autant brillé partout. En Bretagne, bon nombre de villes ont davantage profité du soleil que dans le Sud. Avec 179 heures, Nice se place derrière Brest (on vous jure !). Quant à Bastia (209 heures) et Ajaccio (214 heures), elles restent derrière Dinard, Nantes et Rennes. L’ouest a largement profité comme à Biscarrosse, Cognac ou Niort, qui ont toutes dépassé les métropoles du sud.

Un mois d'avril parmi les plus ensoleillés du 21ème siècle en Bretagne. La péninsule bretonne devance la Côte d'Azur et la Corse !

Au-delà des gelées tardives qui ont fait d’immenses dégâts dans les champs, le mois d’avril aura aussi été marqué par son absence de pluviométrie. En France, toutes les stations ou presque ont affiché un déficit hydrique sur les trente derniers jours. A Nantes, il serait évalué à 85 % et de 88 % à Brest. En Bretagne, il ne pleut plus sur personne. Une alerte sécheresse a déjà été lancée en Loire-Atlantique et des restrictions d’eau sont en vigueur.