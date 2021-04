Des femmes lors de la crémation d'un proche victime du Covid-19, à Ghaziabad en Inde le 26 avril 2021. — Sakib Ali/Hindustan Times//SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France va participer à la coopération internationale qui s’organise pour aider l’Inde à faire face à une flambée dramatique de l’épidémie de Covid-19. Paris va y envoyer huit unités de production d’oxygène ainsi que des containers d’oxygène et des respirateurs, a annoncé lundi soir le ministère français des Affaires étrangères. Le matériel, qui sera acheminé par avion et bateau à compter de la fin de la semaine, est destiné « à répondre à l’urgence mais aussi à renforcer de manière significative et durable les capacités des hôpitaux indiens », a relevé le Quai d’Orsay.

La première cargaison d'aide médicale britannique a, elle, atterri à Delhi, ce mardi matin. Au total, neuf conteneurs aériens chargés d'approvisionnement, dont 495 concentrateurs d'oxygène, 120 respirateurs non invasifs et 20 respirateurs manuels, seront envoyés cette semaine, selon le Haut Commissariat britannique à New Delhi.

La Haute autorité de santé (HAS) a autorisé, lundi, les tests antigéniques et autotests pour les moins de 15 ans. Cette décision devrait permettre d’augmenter sensiblement la facilité et la capacité de dépistage du Covid-19. Principaux atouts des tests antigéniques nasaux : un résultat en quinze à trente minutes sans avoir recours à un laboratoire et ils sont moins invasifs que les prélèvements nasopharyngés car l’écouvillon est enfoncé moins profondément dans le nez. Surtout selon la HAS, ils sont « pertinents pour briser les chaînes de contamination, notamment en milieu scolaire ».

Alors que le club se bat pour le maintien et est encore sous le choc de l’annonce du désengagement de son propriétaire King Street, la question est presque de savoir qui ne souhaite pas aider les Girondins de Bordeaux. Tout le monde semble en effet préoccuper de la situation des Marine et Blanc. Dernier intéressé en date ? François Pinault. L’homme d’affaires, propriétaire du château Latour, premier grand cru classé de Pauillac, se dit « prêt à apporter son soutien à toute opération montée par les acteurs du vin » de la région, dans une lettre ouverte transmise à Sud-Ouest et L’Equipe. Les paris sont désormais ouverts pour savoir qui sera l’heureux propriétaire du club la saison prochaine.