Illustration d'une personne en télétravail. — Sebastien Salom-Gomis

Et si l’on retournait un peu plus au bureau ? Pas celui installé entre la table à repasser et le panier de linge sale, mais le vrai bureau. Celui de l’ open space, des salles de réunion, des cafés entre collègues.

Alors que le gouvernement prépare les étapes d’un déconfinement très progressif à partir de la mi-mai, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, se penche quant à elle sur la question du télétravail. Une réunion est prévue ce lundi soir avec les partenaires sociaux, pour discuter d’un possible allègement des règles dans les prochaines semaines.

Et qu’en est-il pour vous ? Ce possible assouplissement du télétravail « obligatoire », mis en place pour lutter contre le Covid-19, vous fait-il plaisir ? Avez-vous hâte de revenir davantage, de revoir un peu plus vos collègues, votre environnement de travail ? Ou au contraire, ce retour plus fréquent vous fait peur concernant de possibles contaminations ? Vous aimez bosser à la maison et n’avez pas envie de reprendre le chemin du bureau plus souvent ? Racontez-nous