Lundi 26 avril, jour de rentrée des classes pour les lycéens et collégiens de France, le site du CNED pour suivre les cours en ligne était victime de pannes. — CNED / Capture d'écran

Ce lundi matin, jour de la rentrée scolaire, la plateforme du CNED «Ma classe à la maison» a été victime de pannes. Résultats : impossible pour de nombreux élèves et professeurs d’accéder aux cours en ligne. Une situation plutôt embêtante pour les collégiens et lycéens de France qui doivent suivre leurs cours à distance en visio jusqu’à lundi prochain et la réouverture des établissements.

Quand je clique sur le bouton accès sur le cned : pic.twitter.com/ca0E1d0dGj — I_Baker (@I_BakerYT) April 26, 2021

Sur les réseaux sociaux, élèves et enseignants ont manifesté leur mécontentement. D’autres, leur joie (mais on ne balancera personne…). « Incroyable maintenant le site du CNED t’amène devant le bouton ACCES mais tu peux pas accéder au cours en cliquant dessus », écrit l’un d’eux, tandis que de nombreux autres utilisateurs publient des captures d’écran où l’on peut voir que l’accès à la plateforme échoue en raison de problèmes de connexion.

la vérité vous petez les reins a faire sur le cned pic.twitter.com/2aJQpNopqE — 'w // JENNA FAN ACC (@JAEE4MIN) April 26, 2021

Devinez d'où provient cette capture ?



.......de l'accès à la classe virtuelle du CNED ce matin 8h50...............................



🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/szdiFTzYOq — Christophe Frediani (@FredianiChrist2) April 26, 2021

Déjà victime de cyberattaques

Ce n’est pas la première fois que la plateforme fait face à des problèmes techniques. Début avril, elle avait été victime de plusieurs cyberattaques perpétrées depuis la Russie et la Chine. Dans un mail envoyé aux enseignants le 23 avril et qu’a pu consulter BFMTV, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer promettait un renforcement du niveau de protection de l’outil, afin de garantir sa sécurité face aux attaques. Il y précise également que « ses capacités ont été développées et ses fonctionnalités, améliorées ». Visiblement pas assez puisque « Ma classe à la maison » semble surchargée ce lundi.

Certains utilisateurs se sont donc tournés vers les sites des ENT, les Espaces numériques de travail, gérés par les collectivités locales, qui avaient eux aussi connu des pannes début avril en raison d’un afflux de connexions. Visiblement le problème n’a pas été totalement résolu car ce lundi à nouveau, les connexions semblaient échouer.