Les élèves des écoles primaires et maternelles vont retourner le 26 avril 2021 en classe. — SICCOLI PATRICK/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est la rentrée pour les écoles primaires et maternelles. Après trois semaines de fermeture de l’ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier : rentrée ce lundi pour les écoliers, tandis que collégiens et lycéens reprennent en distanciel jusqu’au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements. Toutefois, l’incertitude pour les parents demeure. Le protocole sanitaire strict prévoit la fermeture d’une classe dès le premier cas de Covid-19 confirmé. « C’est un protocole vraiment très sévère qui va forcément amener à un nombre non négligeable de fermetures de classes », a reconnu Jean-Michel Blanquer, qui préfère toutefois « une petite minorité de classes fermées que l’ensemble des écoles fermées ».

Donné comme le grand favori, Nomadland a bien été au rendez-vous des Oscars. Le film a remporté dimanche la récompense suprême du meilleur long-métrage tandis que sa réalisatrice, Chloé Zhao, est devenue la première cinéaste non blanche à remporter le prix du meilleur réalisateur. Retrouvez avec 20 Minutes le palmarès de cette 93e édition durant laquelle le Français Florian Zeller a reçu l’Oscar du meilleur scénario adapté.

En Irak, l’horreur s’ajoute à une crise sanitaire compliquée. Le bilan de l’incendie d’un hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad continue de s’alourdir. « 82 personnes ont été tuées et 110 blessées », selon les derniers chiffres dimanche du ministère de l’Intérieur. La catastrophe est la conséquence de nombreuses négligences. Tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche avec l’explosion de bouteilles d’oxygène « stockées sans respect des conditions de sécurité », selon des médecins de l’ hôpital Ibn al-Khatib. Le drame prend désormais une tournure politique avec un gouvernement sous pression et la suspension du ministre de la Santé.