Des fleurs en série sont apportées au commissariat de Rambouillet, au lendemain de l'attaque terroriste qui a coûté la vie à une policière. — Michel Euler/AP/SIPA

On espère que vous avez pu (à peu près) profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Le scénario de l’attaque terroriste de Rambouillet se précise

L’homme qui a tué une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet de deux coups de couteau avant d’être abattu vendredi était bien radicalisé, selon les dernières avancées de l’enquête. Ce dimanche midi, le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, a donné quelques précisions sur l’enquête lors d’une conférence de presse (le détail ici). Depuis ce dimanche, cinq personnes parmi ses proches sont en garde à vue. Gérald Darmanin souhaite que la DGSI utilise encore plus les algorithmes pour les repérages sur Internet. Le Conseil des ministres va étudier mercredi un nouveau texte sur ce sujet.

L’info en plus : Un projet de loi sur l’irresponsabilité pénale sera présenté « fin mai » en Conseil des ministres. Il doit répondre au vide juridique, dans la foulée de l’arrêt de la Cour de cassation favorable au meurtrier antisémite de Sarah Halimi, en 2017 à Paris. Plusieurs manifestations se sont déroulées ce dimanche pour réclamer « justice pour Sarah Halimi ».

2. Un milliard de personnes vaccinées dans le monde, les variants régressent en France

Un senior reçoit une injection du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19. - SOPA Images/SIPA

La barrière symbolique du milliard de personnes vaccinées dans le monde a été franchie ce dimanche, indique l’AFP. Trois pays contribuent fortement à ce chiffre : les Etats-Unis, la Chine et l’Inde. Le pays le plus avancé dans cette vaccination est Israël, où plus de 60 % de la population a reçu les deux doses du sérum. En France, le Premier ministre Jean Castex a affirmé ce dimanche que les variants sud-africain et brésilien « sont très peu nombreux et ont tendance à régresser », lors d’un déplacement à l’aéroport de Roissy, en soulignant qu’il était « impératif de tenir cette ligne ».

L’info en plus : Des milliers de personnes ont défilé contre les mesures de confinement à Londres et en Suisse ce week-end. La Grande-Bretagne lève progressivement les restrictions, en lien avec une campagne vaccinale très en avance sur ses voisins européens.

3. Thomas Pesquet est bien arrivé

Thomas Pesquet, avec une tablette numérique, dans la navette spatiale Crew-Dragon 2 de SpaceX. - SpaceX

L’astronaute français et ses trois compagnons de route, les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide, se sont arrimés à la Station spatiale internationale samedi en début d'après-midi. La capsule Crew Dragon 2 de SpaceX avait décollé vendredi matin. Avec l’arrivée de quatre astronautes, la station spatiale internationale va être inhabituellement peuplée, avec onze occupants. Les quatre nouveaux venus vont croiser pendant quelques jours l’équipe de Crew-1 avant que cette dernière ne rentre de sa mission.

L’info en plus : Une impressionnante météorite a été aperçue dans le sud de la France. Rien d’anormal à cette période de l’année selon les spécialistes.

4. Les Oscars sont décernés ce soir

Atmosphère lors de la préparation de la 92e cérémonie des Oscars - Avalon / Starface

Deux mois plus tard que d’habitude en raison de la crise sanitaire, les plus célèbres statuettes du cinéma seront remises ce dimanche soir à Los Angeles. Ce sera la 93e édition de cette cérémonie qui ne ressemblera à « rien de ce qui a été fait avant », assure Steven Soderbergh, le coproducteur de la soirée. Nomadland est favori pour l’Oscar du meilleur film, tandis que la course à la statuette est très ouverte côté acteurs et actrices. Par ailleurs, Netflix, qui compte 35 nominations, pourrait être l’un des grands gagnants de la soirée. Pour bien préparer cette soirée, tout est là.

L’info en plus : Lui était plus connu pour ses rôles télévisés, notamment celui du commissaire Moulin. L'acteur Yves Rénier est décédé dans la nuit de samedi à dimanche d’une crise cardiaque, à l’âge de 78 ans. Autre disparition ce dimanche : Alber Elbaz, créateur de mode et ex-directeur artistique de Lanvin, est mort.

5. Le PSG est prêt pour City

Sans grand génie, le PSG s'est tranquillement baladé en première période face à Metz, le 24 avril 2021. - JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Doublé de Mbappé, victoire sans souci à Metz (3-1, à revivre en live ici) : le PSG est prêt pour son grand rendez-vous européen contre Manchester City. Premier dans l’attente du résultat de Lille à Lyon ce soir (à suivre bien sûr en live sur 20 Minutes), les Parisiens seront au grand complet mercredi. Et Mbappé est sur un nuage. Sorti par précaution, victime d'une béquille, l’avant-centre parisien marque but sur but. A l’autre bout du classement, Dijon est officiellement en Ligue 2 après une nouvelle défaite à Rennes (5-1).

L'info en plus : Les filles du PSG sont elles aussi en demi-finale de la Ligue des champions. Ce dimanche après-midi, elles ont concédé un nul 1-1 face au Barça à l’occasion du match aller (à revivre par ici).