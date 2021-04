Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à gauche du Premier ministre Jean Castex, à Rambouillet après l'assassinat d'une fonctionnaire de police, le 23 avril 2021. — AFP

Il faut protéger les forces de l’ordre. C’est le mot d’ordre que Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a fait passé aux préfets, ce vendredi. Via un télégramme envoyé par le cabinet du ministre de l’Intérieur et consulté par l’AFP, il les a enjoints à « renforcer la vigilance et les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats de police​ et brigades de gendarmerie, notamment s’agissant des accueils ».

Ce renfort de sécurité intervient après l'assassinat de Stéphanie, agente administrative de 49 ans du commissariat de Rambouillet (Yvelines), ce vendredi en début d’après-midi. La jeune femme a été tuée à l’arme blanche par un assaillant, d’origine tunisienne, et qui selon des témoins auraient crié « Allahou Akbar », rapporte une source proche de l’enquête. L’agresseur de 36 ans a été tué par un tir de riposte d’un policier.

Le parquet national antiterroriste s’est autosaisi de l’enquête.