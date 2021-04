FAKE OFF Initiée en début de semaine par le dirigeant d’un supermarché guyanais, l’offre a été annulée au bout de deux jours en raison de nombreuses critiques

Des tests à l'Institut Pasteur de la Guyane. (illustration) — JODY AMIET / AFP

Un bon d’achat de cinq euros au supermarché pour les personnes vaccinées ? Sur les réseaux sociaux, plusieurs publications virales s’indignent de cette promotion dans une enseigne guyanaise, à Saint-Laurent-du-Maroni. Le président des Patriotes, Florian Philippot, y est également allé de son tweet.

Cette opération était bien réelle.

Largement critiquée, notamment par des parlementaires guyanais, elle a été annulée au bout de 48 heures.

« Mélange des genres et éthique réduite à zéro ! C’est encore de la médecine ça ? » Dans un tweet incendiaire publié ce vendredi, le chef de file des Patriotes, François Philippot, a dénoncé ce qui s’apparente à une opération commerciale ayant pour but d’encourager la vaccination contre le Covid-19 en Guyane.

Mélange des genres et éthique réduite à zéro !

L’ancien bras droit de Marine Le Pen, désormais spécialisé dans la contestation des mesures sanitaires du gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie, accompagne son tweet de deux photos. Sur la première, une personne tient un chèque-cadeau portant les logos de Super U, de l’ARS (agence régionale de santé) et du CHOG (Centre hospitalier de l’Ouest Guyanais). Sur ce coupon figure l’inscription : « Je suis vacciné, je bénéficie d’un chèque-cadeau de cinq euros. »

Sur la seconde photo, qui est vraisemblablement une capture d’écran, il est précisé que le supermarché, en partenariat avec les deux instances de santé, offre ce bon d’achat aux 2.000 premières personnes vaccinées contre le Covid-19.

Malgré ses airs de canular, cette offre est bien réelle. Mardi, l’hyper U de Saint-Laurent-du-Maroni, dans le département de la Guyane, a commencé la distribution de 2.000 bons d’achat aux 2.000 premières personnes vaccinées contre le Covid-19 à se présenter, comme le rapporte Radio Caraïbe Internationale (RCI).

Le gérant de la grande surface, Jan Du, y explique notamment qu’il a souhaité créer un « élan positif » autour de la vaccination. « Il faut le faire si on peut inciter les gens à le faire, on apporte notre contribution. Je l’ai proposé parce qu’on sait que les taux de vaccination sont extrêmement faibles. Je le veux pour mes amis, pour mes salariés », s’est-il également justifié dans le bulletin de l’ARS, qui soutenait la démarche.

L’opération aura toutefois été de courte durée. RCI annonçait mercredi après-midi que la direction de l’hypermarché avait en effet renoncé à l’opération, en raison des critiques et des demandes de retraits de la part de parlementaires, à l’instar de Gabriel Serville (Gauche démocrate et républicaine) et de Lénaïck Adam (LREM).

Contactée par 20 Minutes, la préfecture de Guyane a indiqué que les services de l’Etat n’étaient pas à l’origine de ce partenariat, et qu’ils n’y étaient pas associés.

En Guyane, pour accélérer la vaccination, l’agence régionale de santé et le préfet ont abaissé jeudi l’âge de l’accès au vaccin à 18 ans sur tout le territoire, selon Le Monde. Le territoire, confronté à une forte hausse du variant brésilien du Covid-19 et à une forte défiance vaccinale, autorisaient déjà les injections à partir de 30 ans.