Consommer français, manger français, partir en vacances en France peut-il aider à relancer l'économie? — VALERY HACHE / AFP

Après un été 2020 marqué par la pandémie de coronavirus, la saison estivale 2021 s’annonce tout aussi singulière.

Alors qu’un allègement des restrictions s’amorce, les Français sont nombreux à s’organiser pour partir en juillet et en août.

L’Hexagone a logiquement leur préférence. Et ce sont les régions côtières et rurales, à l’image de la Bretagne et du Jura, qui pourraient tirer leur épingle du jeu.

L’allègement des restrictions était attendu, Jean Castex l’a confirmé jeudi soir. L’interdiction de se déplacer à plus de 10 km de son domicile en journée sera levée le 3 mai, a indiqué le Premier ministre en conférence de presse. Et ce en attendant la réouverture des terrasses et un éventuel assouplissement du couvre-feu.

Mais qu’en sera-t-il cet été ? Pourra-t-on partir en vacances normalement ? A priori, pas totalement. Qu’à cela ne tienne, les Français, eux, préparent déjà leurs vacances. Car depuis une semaine, les acteurs du tourisme observent du mouvement dans les réservations.

Du monde dans les airs, l’attente sur les rails

Direction d’abord les airs, où selon Air France, les futurs vacanciers n’ont pas peur de se projeter. « Nous proposons des billets 100 % remboursables. Donc les gens réservent pour cet été sans crainte, car ils ont la possibilité d’annuler jusqu’au dernier moment », nous déclare la compagnie aérienne. Ben Smith, le directeur général d’Air France-KLM, a par ailleurs indiqué, via communiqué, sa volonté de passer de 30 % de vols programmés à 50 % pour les mois de juillet et d’août.

Sur les rails, en revanche, les réservations se font attendre. D’après la SNCF, « il est encore trop tôt. Les gens programment leurs voyages à la dernière minute et depuis la crise, les réservations se font en fonction des annonces faites par le gouvernement ». Côté hébergement, l’Association des Gîtes de France nous confirme une hausse des réservations par rapport à avril 2020. « Les taux d’occupation pour juillet et août sont proches de ceux de 2019 à date équivalente. Les Gîtes sont à 43 % de taux d’occupation sur juillet et à 48 % sur août ».

Entre mer et montagne

Après trois confinements et un couvre-feu instauré depuis six mois dans certaines régions, les pros du tourisme le confirment : les Français ont plus que jamais besoin d’espace et de nature. Et ce sera toujours le cas cet été. « Les gens réservent en Aveyron, en Lozère ou encore dans le Jura, parce qu’ils ont une image d’espaces naturels, note Christophe Marchais, directeur adjoint d’ADN Tourisme. La densité de population y est plus faible. On sent une volonté de respirer à pleins poumons ».

Même son de cloche du côté d’Airbnb et des Gîtes de France, où les réservations se font notamment dans des territoires côtiers et ruraux : Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie. La plateforme américaine s’est d’ailleurs associée récemment avec l’Association des Maires Ruraux de France afin d’accélérer le tourisme rural.

Des touristes étrangers… ou des séjours à l’étranger ?

Pour le secteur, il y aura sûrement, comme l’an dernier, un manque criant de touristes étrangers. Mais le camping, leader de l’hébergement des familles dans le pays, espère être épargné. « Si tout va bien, l’été 2021 sera comme celui de 2020, explique Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air. Les gens vont beaucoup partir en vacances en France, certains même à une heure de chez eux ». Ce sera notamment vers les massifs : « Des zones comme les Vosges ou le Jura ont eu de meilleurs chiffres qu’en 2019, avant l’épidémie »,

L’Hexagone sera donc, comme l’an dernier, la destination plus que privilégiée. Mais certains misent sur une amélioration globale de la situation sanitaire pour filer à l’étranger. Toujours selon Air France, Malte, l’Europe du Sud (notamment l’Espagne) et l’Afrique du Nord (particulièrement la Tunisie) tiennent pour l’instant la corde.