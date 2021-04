Illustration d'un avion Cessna Grand Caravan de la compagnie Finist'Air. — Finist'Air

Elle opère depuis quarante ans la liaison aérienne la plus courte d’Europe avec un trajet de dix-huit minutes entre Brest et l’île d’Ouessant. Elle n’a d’ailleurs assuré que cette ligne depuis sa naissance en 1981. Mais à partir de mai, la petite compagnie aérienne Finistair va changer d’air et s’envoler pour Belle-Ile-en-Mer (Morbihan).

Les Cessna Grand Caravan de la compagnie, des avions de neuf places, décolleront de l’aéroport de Brest à destination de l’île, poursuivant ensuite leur trajet vers Vannes, avant de revenir à Brest via Belle-Ile-en-mer. Les vols auront lieu dans un premier temps tous les samedis et lundis entre le 15 mai et le 2 octobre tandis que la ligne entre Brest et Ouessant, continuera a être opérée du lundi au samedi.

La liaison entre Brest et Ouessant sous obligation de service public

« Avec la crise sanitaire et la fermeture de nombreuses lignes aériennes mais aussi avec le contexte écologique, la tendance s’oriente de plus en plus vers la desserte de destinations plus régionales qu’internationales », indique dans un communiqué Loïc Andro, directeur général de Finist’Air.

Créée à l’initiative du Conseil général du Finistère, la compagnie avait pour but d’assurer une liaison aérienne sous obligation de service public entre Brest et Ouessant, en complément de la desserte maritime. En 2020, Finist’Air a été acquise par le groupe W3 du Breton Charles Cabillic, fondateur de la société de location d’aéronefs légers Green Aerolease.