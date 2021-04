Illustration d'un centre de vaccination. — SYSPEO/SIPA

Une préfecture cherche des volontaires prêts à jouer le rôle de figurants pour un test avant l'ouverture d'un centre de vaccination dans un Zénith.

L'appel à volontaires a été relayé et largement commenté sur les réseaux sociaux.

Il s'agit d'un simple exercice avant l'ouverture du centre.

Les accusations de mises en scène se multiplient au sujet de la vaccination contre le Covid-19. L’exemple le plus récent ? Un message recherchant des figurants pour jouer le rôle de personnes se faisant vacciner. Son auteur relaie un appel d’une préfecture, qui cherche des volontaires prêts à jouer le rôle de figurants pour un test avant l’ouverture d’un centre de vaccination dans un Zénith.

Ce message d’un bénévole de la Croix rouge est largement partagé et commenté sur les réseaux sociaux depuis mercredi. « Partagez pour montrer la supercherie de la vaccination ! Et surtout sauver des vies », s’exclame ainsi un internaute.

Comme l'indique ce message, les volontaires sont recherchés pour un test avant l'ouverture d'un centre de vaccination. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

Le message précise pourtant qu’il s’agit simplement d’un exercice qui doit se dérouler le 26 avril pour « tester le grand centre de vaccination » avant son ouverture.

La Croix Rouge confirme auprès de 20 Minutes qu’un bénévole a bien relayé ce message auprès d’autres bénévoles locaux. L’opération doit se dérouler au Zénith de Dijon. L’association explique ne pas être à l’origine de cet appel à volontaires. La préfecture de la Côte-d’Or aurait envoyé cette demande de bénévoles à plusieurs associations locales. Elle n’a pas donné suite à nos sollicitations et n’a pas encore communiqué officiellement sur l’ouverture de ce vaccinodrome.

Les quatre centres de vaccination installés à Dijon et dans les communes alentour doivent fermer mardi prochain, le 28 avril, pour laisser place à ce vaccinodrome au Zénith, selon le Bien Public. Ce centre géant devrait fonctionner au moins jusqu’à cet été et assurer entre 11.000 et 13.000 vaccinations par semaine en juin, a détaillé à France 3 Françoise Tenenbaum, en charge de la santé au conseil municipal de Dijon et à Dijon Métropole.

Plus de 70 % des personnes âgées de 75 ans et plus ont déjà reçu au moins une première dose en Bourgogne Franche Comté, selon l’ARS.