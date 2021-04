Un autotest Covid-19 le 07/04/2021. — SYSPEO/SIPA

On s’y attendait un peu. Le conseil scientifique préconise les autotests en milieu scolaire dès la rentrée, a-t-on appris ce jeudi matin. La rentrée scolaire des vacances de printemps, qui doit avoir lieu dès lundi 26 avril, devrait être assortie d’une vaste campagne de dépistage par autotests et tests salivaires.

« Pour les enfants des collèges et lycées l’ATAG (autotest antigénique) est adapté » et devra faire l’objet d’un apprentissage en établissement, puis se faire « à domicile sous le contrôle des parents », suggère l’instance de conseil du gouvernement dans un avis daté du 19 avril et rendu public jeudi.

Le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Olivier Véran ainsi que le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer doivent prendre la parole notamment au sujet de la rentrée scolaire ce jeudi à 18 heures lors d'une conférence de presse.