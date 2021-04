(Illustration) La ville de Saint-Denis (93), lance des tests salivaires a destination des enfants jusque 11 ans, au centre de depistage COVID Biogroup / ARS. Saint-denis, France, le 3 Avril 2021. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Le gouvernement juge « atteignable » l’objectif de réaliser un million de tests salivaires du Covid-19 dans les établissements scolaires, a indiqué ce mercredi une source au sein de l’exécutif après des informations de BFMTV et France Inter.

« C’est vers quoi on s’oriente », selon cette source, mais ce chiffre est « un horizon à moyen terme, pas à court terme. Montée en puissance progressive, mais objectif atteignable ». De même source, le protocole sanitaire restera identique à la rentrée des vacances de printemps, avec la fermeture d’une classe dès le premier cas de Covid constaté.

Les départements les plus touchés en priorité

Selon France Inter notamment, la distribution de tests salivaires commencerait dans une vingtaine de départements plus touchés par l’épidémie, notamment en Ile-de-France. La radio et la chaîne d’information en continu BFMTV évoquent également des autotests auxquels se soumettraient les lycéens une fois par semaine et les personnels adultes deux fois par semaine. La rentrée est prévue lundi 26 avril, en présentiel dans les écoles maternelles et primaires, et à distance pour une semaine au collège et au lycée.

Le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront ce jeudi à 18 heures une conférence de presse lors de laquelle ces mesures pourraient être confirmées.