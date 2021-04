SNAPCHAT Cette semaine dans « Oh my fake », Clémence se penche sur le journaliste de BFMTV, Bruce Toussaint, et sa potentielle participations à un dîner clandestin à Deauville

Covid-19 : Dîners clandestins ou séminaires autorisés? — 20 Minutes - OMF

Il fait partie des personnalités médiatiques dont les déjeuners et dîners sont scrutés depuis quelques semaines. Le journaliste de BFMTV, Bruce Toussaint, est au centre d’une publication qui fait le tour des réseaux sociaux. Sur cette photo, un carton d’invitation au nom du journaliste et le menu du restaurant L’Étage, à Deauville, daté du 13 mars dernier.

Bruce Toussaint aurait-il participé à l’un des dîners clandestins qui ont dernièrement fait la une des médias ? Pas du tout, comme vous l’explique Clémence dans la vidéo en tête d’article. Si le carton d’invitation est bien authentique, le journaliste assistait en réalité à un déjeuner dans le cadre d’un séminaire d’entreprise, comme l’a indiqué l’hôtel à 20 Minutes.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news en vous invitant à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

