Illustration de granules d'homéopathie. — ALLILI MOURAD/SIPA

La photo d’un kit d’homéopathie visant à lutter contre d’éventuels effets secondaires de la vaccination contre le Covid-19 est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les laboratoires Boiron précisent qu’il s’agit d’une initiative isolée de la pharmacie.

Le même protocole est diffusé par d’autres pharmacies.

En se rendant dans une pharmacie bretonne pour aller passer un test de dépistage du Covid-19, cette cliente ne s’attendait pas à cette surprise. Dans l’arrière-salle où elle passait le test, elle a découvert un kit prêt à l’emploi, destiné à lutter contre d’éventuels effets secondaires de la vaccination contre le coronavirus. La particularité de ce kit, affiché à 8,45 euros ? Il est composé de granules d' homéopathie.

Cette découverte, relayée sur les réseaux sociaux, a alerté les internautes soucieux de rigueur médicale, alors que la France est engagée dans une campagne vaccinale de grande ampleur pour lutter contre la pandémie.

Cette photo a été prise dans l'arrière-salle d'une pharmacie bretonne. - Capture d'écran Twitter

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont interrogés sur la source et la véracité de l’image, pointant notamment le fait que ce kit ne fait pas partie de la communication des laboratoires Boiron, qui apparaissent sur l’affichette de présentation des kits.

FAKE OFF

Cette image a été prise samedi dans l’arrière-salle d’une pharmacie bretonne, explique à 20 Minutes le compagnon de la cliente*. Les kits ne se trouvaient pas sur le comptoir, détaille-t-il. Ont-ils été tout de même proposés à des clients ? Sollicitée par 20 Minutes, la pharmacie n’a pas donné suite.

Même si Boiron a déposé depuis plusieurs années la marque « Homéopocket » qui apparaît sur le kit, il n’y a aucune trace de ce kit sur le site de la marque ni sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Le kit ne semble pas être distribué dans d’autres pharmacies.

Des professionnels de santé ont reçu le même protocole

Les laboratoires Boiron nous précisent ne pas commercialiser ces kits. « Il s’agit d’une communication initiée par un pharmacien, et, n’ayant pas préalablement consulté les Laboratoires Boiron, ce dernier est seul responsable des messages et du ton employés », complète un représentant de l’entreprise.

Si ce kit semble bien être une initiative d’une pharmacie, d’autres professionnels de santé ont expliqué avoir reçu des recommandations similaires de la part de Boiron ou d’un centre de formation à l’homéopathie, le CEDH.

Le CEDH n’a pas donné suite à nos sollicitations à ce sujet. Sa responsable dirige également le CFDH, un autre de centre de formation à l’homéopathie, dont les locaux sont enregistrés à la même adresse que ceux de Boiron à Sainte-Foy-Lès-Lyon, dans le Rhône.

Des représentants de Boiron ont-ils évoqué ce protocole avec des pharmaciens ?

Pour le laboratoire, « il est possible que ce protocole ait été évoqué [avec des pharmaciens] pour information dans le cadre de la lutte contre la pandémie et du déploiement de la campagne vaccinale. Mais ce sont les médecins homéopathes et les écoles de formation qui portent ce protocole. » Boiron ajoute qu'« en aucun cas un médicament homéopathique ne peut se substituer à la vaccination ».

Ce protocole, qui consiste en la prise d’une dose de Silicia 15CH la veille de la vaccination, d’une dose d’Apis 30CH après la vaccination, et enfin de cinq granules de Gelsemium 15CH trois fois par jour pendant quatre jours après la vaccination, est conseillé sur les sites et pages Facebook de plusieurs pharmacies françaises.

La Fédération française des sociétés d’homéopathie a par ailleurs publié ce protocole en mars sur son site Internet et sa revue. Celui-ci a vocation à être diffusé auprès des professionnels de santé et pas du grand public, explique le président de la Fédération, Daniel Scimeca.

Pourquoi la fédération diffuse-t-elle ces conseils ? « Homéopathe et acupuncteur, je traite une population souvent un peu plus critique et donc on a besoin de les rassurer », détaille le médecin. « Mon but numéro un, c’est que les gens se vaccinent », ajoute le docteur, qui précise avoir utilisé le vaccin d’AstraZeneca dans son cabinet.

Quid de l’efficacité de ce protocole ? « Actuellement, aucune étude scientifique ne permet d’attribuer des effets aux traitements homéopathiques, explique le site belge Vaccination info. Aucune étude n’existe pour prouver une efficacité sur les effets indésirables liés à un vaccin, au-delà d’un effet placebo. » En France, l’Assurance maladie ne rembourse plus l’homéopathie depuis le début de l’année.

* Tous deux souhaitent rester anonymes.