A partir du 24 avril, des créneaux de vaccination contre le coronavirus seront réservés pendant deux semaines à près de 400.000 travailleurs de plus de 55 ans, d’une vingtaine de métiers « de deuxième ligne », a annoncé le ministère du Travail à l’issue d’une réunion avec les partenaires sociaux, ce mardi.

Parmi les professions retenues, on trouve notamment les conducteurs d’autobus, les chauffeurs routiers, les caissières, les employés des pompes funèbres ou des abattoirs, les agents d’entretien ou les agents de sécurité mais pas les professionnels du BTP. Les intérimaires de ces métiers sont également éligibles.

Trois conditions

La liste complète sera diffusée dans la journée par le ministère et vient s’ajouter à celle déjà annoncée en fin de semaine dernière (enseignants, assistances maternelles, forces de l’ordre notamment) qui concernait également environ 400.000 personnes. Cette sélection a été effectuée en ajoutant des critères à la liste plus large des métiers de la deuxième ligne identifiés en mars dans un rapport de Sophie Moreau-Follenfant, dirigeante du gestionnaire du réseau à haute tension RTE, et Christine Erhel, économiste (Cnam). Aux critères alors retenus (l’exposition aux contacts sociaux et la présence sur site pendant le premier confinement), le gouvernement a ajouté trois conditions, non cumulatives : l’exercice du métier en milieu clos, la difficulté à respecter les gestes barrière et les métiers davantage à risques identifiés par l’institut Pasteur.

« Pour que cette priorisation ait un sens, il fallait une liste de métiers pas trop longue », justifie-t-on au ministère. Par rapport au reste de la population âgée de plus de 55 ans, ces personnes (qu’il s’agisse de salariés, travailleurs indépendants ou chefs d’entreprise) auront des créneaux de réservation réservés dans certains centres de santé choisis par les Agences régionales de santé (ARS) à partir du samedi 24 avril et pendant deux semaines. Les modalités pratiques de réservation devraient être précisées dans la journée.