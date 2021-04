Le 17 septembre 2019. Des policiers de Vénissieux, vers Lyon, lors d'une opération de contrôle routier. Illustration police. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Des renforts plus qu’attendus. Alors que des tensions ont de nouveau agité ce week-end la commune de Rillieux puis Villeurbanne la nuit dernière, le préfet du Rhône a annoncé ce mardi matin l’arrivée de 144 policiers nationaux supplémentaires dès cette année. Ces fonctionnaires seront affectés à la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. « Ces créations de poste seront évidemment décorrélées des arrivées/départs (mutations, retraites) des fonctionnaires. Il s’agit donc bien d’une création nette », assure le préfet Pascal Mailhos. ​

Cette annonce intervient après l'engagement d'Emmanuel Macron, dimanche, dans une intreview au Figaro, de renforcer les effectifs de la police nationale à hauteur de 10.000 femmes et hommes avant la fin de son quinquennat. Dans le détail, dans le Rhône, 135 femmes et hommes viendront grossir les rangs des policiers rattachés à la circonscription de Lyon. Parmi eux, Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin, qui doivent à leur tour devenir des Quartiers de reconquête républicaine et s’ajouter ainsi aux deux QRR existants dans le 8e arrondissement et à Vénissieux, accueilleront respectivement 10 et 25 policiers supplémentaires. Enfin, la circonscription de Givors et Grigny se verra attribuer neuf renforts.

Ces policiers « viendront renforcer les équipes présentes sur le terrain », se félicite le préfet qui poursuit le travail engagé avec les maires et le procureur de la République « pour coordonner les actions décidées ensemble ».