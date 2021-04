Des rails SNCF (Illustration) — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

La mise en service de ces nouveaux aménagements n’est envisagée que d’ici 2035. Mais le gouvernement et des collectivités locales de Paca se sont mis d’accord sur les clefs de financement des deux premières phases de la future ligne ferroviaire entre Marseille et Nice, a indiqué lundi le ministère des Transports. L’enquête d’utilité publique doit être lancée à la fin de l’année.

Estimées à 3,5 milliards d’euros, ces deux phases de la Ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA) comprennent des aménagements autour de Nice, Cannes, Toulon et Marseille, avec en particulier la construction d'une gare près de l'aéroport de Nice, l’ouverture d’un RER toulonnais et le percement d’un tunnel sous Marseille.

Des aides demandées à l’Europe

Un comité de pilotage s’est accordé sur un financement à 40 % pour l’Etat et 40 % pour les collectivités, les 20 % restants devant être demandés à l’Europe, selon un communiqué.

Les collectivités concernées sont la région PACA, les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var, les métropoles d’Aix-Marseille, Nice et Toulon, et les agglomérations de Cannes, Draguignan et Grasse.