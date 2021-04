Le ministre de la Santé, Olivier Véran, à Manosque le 16 avril 2021. — LOUAI-BARAKAT/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que la France amorce « une décroissance de l’épidémie » de coronavirus depuis plusieurs jours, Olivier Véran en a profité pour parler déconfinement. Dans une interview accordée au Télégramme, lundi soir, le ministre de la Santé s’est dit favorable à une sortie du confinement « territoire par territoire ». Il ne se dit par contre « ni optimiste, ni pessimiste » sur la situation sanitaire.

Dans le procès de Derek Chauvin, le jury, qui vient de se retirer lundi pour délibérer, va avoir la lourde tâche de s’accorder sur un verdict à l’unanimité. Lors des plaidoiries, l’accusation a insisté : « Vous pouvez faire confiance à vos yeux, ce n’était pas du maintien de l’ordre, c’était un meurtre. L’accusé est coupable. » L’ex-policier ayant refusé de témoigner, son avocat a tenté de semer un « doute raisonnable » dans l’esprit du jury sur la cause du décès de George Floyd, assurant que de nombreux facteurs – les drogues et la condition du cœur de la victime, notamment – avaient joué, avant de réclamer son acquittement. Pour la charge la plus grave, meurtre non-intentionnel au second degré, Derek Chauvin risque en théorie entre 10 et 15 ans de réclusion.

La ministre déléguée à la Citoyenneté va ouvrir ce mardi des « Etats généraux de la laïcité ». Le coup d’envoi sera donné au Conservatoire national des arts et métiers à Paris « avec une conférence de haut niveau entre des intellectuels de toutes les sensibilités », précise au Journal du Dimanche Marlène Schiappa. Jusqu’à l’été, « des tables rondes et des groupes de travail sur la liberté d’expression la recherche, la jeunesse, l’intégration citoyenne » seront organisés. Ces états généraux sont cependant déjà sous le feu des critiques. « On ne fait pas un débat après une loi », a ainsi dénoncé sur France Info l’eurodéputé EELV Yannick Jadot, en référence au projet de loi luttant contre le « séparatisme ».