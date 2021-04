Des policiers à Paris le 15 avril 2021. — Francois Mori/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A un an de la présidentielle, Emmanuel Macron tente ce lundi de reprendre la main sur un thème qui, avec la crise sanitaire, devrait être au cœur de la campagne en 2022 : la sécurité. Ce sujet régalien est érigé comme l’une des priorités de l’exécutif pour la fin du quinquennat alors qu’il reste identifié comme l’un des talons d’Achille du président, notamment face à la droite. Alors qu’il s’apprête à effectuer ce lundi un déplacement à Montpellier sur ce thème, le chef de l’Etat promet notamment dans un entretien au Figaro publié dimanche soir de tenir son objectif de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires et de faire de la lutte contre les trafics de drogue « la mère des batailles ».

L’annonce de la création d’une Super Ligue Européenne de football crée des remous dans le monde du ballon rond, mais pas seulement. Emmanuel Macron est ainsi monté au créneau en annonçant dimanche son opposition au projet et son soutien aux clubs français qui ont refusé d’en faire partie. De son côté, l’Association européenne des clubs (ECA), dont sont membres tous les cadors du football européen, a déclaré, également dimanche, être « fortement opposée à un modèle de Super Ligue fermée », concurrente de la Ligue des champions de l’UEFA. La polémique ne fait donc que commencer.

L’état de santé d’Alexeï Navalny inquiète. La pression internationale montant sur le Kremlin, la Russie a tenté dimanche de rassurer sur ses intentions. Moscou ne laissera pas l’opposant « mourir en prison », a ainsi assuré l’ambassadeur russe à Londres dans une interview à la BBC. L’ambassadeur Andreï Kéline rejette toutefois la faute de l’état actuel de la situation sur le principal détracteur du Kremlin. « Bien sûr on ne le laissera pas mourir en prison, mais je peux dire que M. Navalny se comporte comme un hooligan […] en essayant de violer chaque règle qui a été établie », a-t-il déclaré. Les chefs de la diplomatie de l’UE doivent se réunir ce lundi sur la question.